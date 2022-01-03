糾眾殺人逃中國近10年 冒用身分返台遭識破被逮

陳姓男子因向楊姓男子收取賭債遭毆打心有不甘，夥同10人砍死楊男，陳男事後潛逃至中國近10年，109年間冒用他人身分搭機返台遭識破被逮，全案檢方偵結，依殺人罪起訴陳男。

宜蘭地檢署起訴書指出，林姓男子於民國99年3月3日透過電話與楊姓男子協調他人積欠林男賭債時發生口角，楊男隨後撥打電話通知陳男可至桃園龜山一處汽修廠收取賭債。

陳男當天晚間6時抵達汽修廠後，楊男將新台幣25萬元丟到陳男身上並揮拳毆打陳男數下，陳男回到林男經營的茶莊後，因不甘受辱，立刻與林男一同集結人手和武器圖謀報復。

陳男等10人當晚近11時抵達汽修廠，除2人留在車上以便後續撤離外，陳男等8人分持柴刀、鋁棒進入辦公室內聯手追砍楊男，楊男受傷奪門而出仍被眾人持續追打，最終不支倒地，全身共38處受有銳器創傷，送醫急救後宣告不治。

案發後，警方逮捕涉案8人，已陸續被法院判刑確定，林男則在逃遭通緝，而陳男於民國100年3月間透過友人安排，從新竹南寮漁港搭乘漁船到金門縣，再偷渡至中國大陸福建省廈門市藏匿。

陳男潛逃近10年後，於109年12月9日冒用沈姓男子身分返台，抵達桃園機場時，偽簽沈男的署押，填具「國人護照遺失申報單」等資料，被移民署承辦人員識破，將他逮捕送辦。