聽新聞
test
0:00 / 0:00
新北男子暴斃租屋處 桌上找到毒品吸食器
新北市1名58歲許姓男子昨晚在新莊區民樂街租屋處被發現已暴斃身亡，警方封鎖現場調查，在死者臥室桌上發現2組安非他命毒品吸食器，現場並無外力介入跡象，詳細案情仍待進一步鑑識釐清。
據了解，許男有糖尿、心臟等慢性病史及毒品前科，平日與人共同分租新莊區民樂街舊公寓。昨天晚上10時30分左右，鄰房71歲王姓室友自外返家，發現許男的房間異常安靜無聲，便開門探望，赫然發現他躺在地板，沒有意識，連忙報案求助。
警方到場後通報119，消防隊員查看確認已無生命跡象，沒有送醫，員警則在房內桌上找到2組毒品吸食器。由於死者身上沒有明顯外傷，臥室也沒有打鬥等外力介入跡象，警方懷疑可能與疾病或吸毒有關，已通知家屬協助調查，詳細死因仍待進一步釐清。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言