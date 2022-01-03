新北男子暴斃租屋處 桌上找到毒品吸食器

新北市1名58歲許姓男子昨晚在新莊區民樂街租屋處被發現已暴斃身亡，警方封鎖現場調查，在死者臥室桌上發現2組安非他命毒品吸食器，現場並無外力介入跡象，詳細案情仍待進一步鑑識釐清。

據了解，許男有糖尿、心臟等慢性病史及毒品前科，平日與人共同分租新莊區民樂街舊公寓。昨天晚上10時30分左右，鄰房71歲王姓室友自外返家，發現許男的房間異常安靜無聲，便開門探望，赫然發現他躺在地板，沒有意識，連忙報案求助。