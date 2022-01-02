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漁船出海3天回港 海巡人員登船找到密艙夾藏440箱私菸

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導

張姓漁船船長出海作業3天，今天駕船返回基隆八斗子漁港後，海巡人員登船檢查發現暗艙，查獲張男涉嫌夾藏香菸闖關。海巡人員今晚完成清艙，統計私菸共440箱，市價約1400萬元，並將張男及船上5名越南籍漁工帶回偵詢，釐清案情。

海巡署偵防分署台北查緝隊日前接獲情資，指去年12月30日從八斗子漁港出海的一艘新北深澳籍漁船，將挾帶香菸進港。海巡署鎖定漁船動態，發現今天進港後，查緝隊員會同岸巡第2總隊出面查緝，上船搜查發現密艙並藏放私菸。

海巡單位動員人力清艙，入夜後起出全數私菸，清點分3種品牌共440箱，每箱50條，每條10包，合計22萬包。海巡人員將40多歲張男及漁工帶回偵詢，追查上游，釐清案情；查扣的菸品交由基隆市政府財政處處置。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

海巡署今天查獲張姓漁船船長涉嫌走私香菸從基隆八斗子漁港闖關，清艙發現共夾藏440箱，市價約1400萬元。記者邱瑞杰／翻攝
海巡署今天查獲張姓漁船船長涉嫌走私香菸從基隆八斗子漁港闖關，清艙發現共夾藏440箱，市價約1400萬元。記者邱瑞杰／翻攝
海巡署今天查獲張姓漁船船長涉嫌走私香菸從基隆八斗子漁港闖關，清艙發現共夾藏440箱，市價約1400萬元。記者邱瑞杰／翻攝
海巡署今天查獲張姓漁船船長涉嫌走私香菸從基隆八斗子漁港闖關，清艙發現共夾藏440箱，市價約1400萬元。記者邱瑞杰／翻攝

海巡署 私菸 基隆

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