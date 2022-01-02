通緝犯同車女摔出車外被誤會擄人 警方逮捕查獲毒品

40歲毒品、詐欺通緝犯黃姓男子昨天下午開轎車，載獄友妻子羅姓女子，行經嘉義縣中埔鄉中山路，羅女突然從副駕駛座車門摔出，黃男見狀緊急踩煞車，下車載走羅女，民眾發現報案女子疑遭擄走，警方調監視器，以車追人，昨晚在嘉義市逮捕黃男，在車上搜出1包安非他命，上午將黃男褫解嘉義地檢署歸案。

警方調查，住嘉義市，有毒品、詐欺前科的40歲黃姓男子，元旦下午開車載20多歲羅姓女子，行經中埔鄉中山路上，行駛當中，羅女突然從副駕駛座開門摔出，車子停車，黃男下車將羅女載回車上，迅速駛離。

民眾發現立刻報案，指稱有女子疑遭擄走逃逸，歹徒駕銀色小客車逃逸，中埔警分局立即與縣刑大成立專案小組調查，調路口監視器，發現銀色自小客車權利車，原車主典當，不了解車輛是何人在使用。