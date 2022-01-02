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約談判拿球棒赴約反遭2人持鐵棍痛毆 通緝身分露餡
高雄48歲無業的陳姓男子，有毒品前科，日前遭通緝，昨晚疑似債務糾紛與另外兩人相約談判，陳男帶著球棒赴約，豈料，對方卻持鐵棍、甩棍，因寡不的眾被痛毆，導致頭部掛彩，因民眾報警3人散去。經目擊者指認，警方今前往被打的陳男住處逮人，並持續追查2名持械打人犯嫌。
楠梓區忠義五巷內昨晚9時12分許，傳2打1人衝突事件，過程約3至4分鐘；民眾見狀報警，楠梓分局右昌派出所派員到場時，3人已經徒步離開，未見打架情事，現場只遺留一根被打斷的鐵條。
據了解，陳男居住在楠梓，有毒品前科，本身無業，日前遭通緝，為追討債務，找對方談判並單獨持球棒赴約，昨晚被打傷，也未就醫，即使警方通知到案，仍不願出面，因此，今晨直接前往住處破門逮人，並將他逮捕歸案。
陳男遭對方痛毆，暫不提告；起初，他還供稱不認識對方，後來又改口，只知對方綽號。目前警方已鎖定2名持械打人犯嫌身分，將陸續追查並釐清案情。
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