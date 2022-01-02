網購立陶宛巧克力卻是陸製 警揭一頁式廣告詐騙手法

台南市有民眾日前上網發現臉書專頁販售「立陶宛原裝進口國寶級巧克力」，為感謝立陶宛先前捐贈我國疫苗，他立刻下訂2盒巧克力，花1280元領貨後卻發現，是大陸不知名廠商製作的巧克力，這才驚覺受騙。

刑事局警方表示，民眾透過臉書、LINE、Instagram等社群平台購物比率漸高，詐騙集團看準便捷快速的網購模式，也常在各大社群軟體買廣告，吸引不知情民眾跌入陷阱。

警方分析，詐團所設「一頁式廣告」常有幾種特徵，包含售價明顯低於行情；以「限時」或「倒數」方式吸睛；號稱免運費、7天鑑賞期、可拆相驗或、不滿意包退，商品評論中全是正面評價；網頁常出現簡體字或大陸用語；無公司地址或客服電話，僅有LINE等通訊方式；網址異常冗長，且多採貨到付款，少數採信用卡刷卡等。其中，信用卡刷卡頁面多為詐團虛設，還有遭盜刷風險。