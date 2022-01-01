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疑不滿遭人背後說壞話 醉男酒駕衝檳榔攤砍女店員

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影／疑不滿遭人背後說壞話 酒醉男子持刀砍傷女店員

聯合報 / 記者王長鼎／新北即時報導

新北市謝姓男子疑不滿遭人背後說壞話，今晚酒後駕車前往汐止區一間檳榔攤涉嫌持刀砍傷女店員背部，警方獲報於案發一小時後循線逮人，並起獲涉案凶刀，警詢後明天依公共危險、傷害等罪嫌移送士林地檢署偵辦。

汐止警方今天晚上7時獲報，汐止區汐萬路一段一間檳榔攤發生傷害案，有人遭砍傷，警方到場見檳榔攤店員田姓女子（52歲）左背部有一道刀傷，緊急送往汐止國泰醫院，就醫後無生命危險，涉嫌行凶的謝姓男子（43歲）逞凶已駕車逃逸。

汐止警方調閱案發地點周邊監視器畫面，依謝男所駕車輛車號循線追查，於今晚8時許，已將謝姓男子查獲到案，並起獲作案用刀械。

據了解，謝男從友人口中得知，疑似不滿檳榔攤有人在背後說他壞話，今晚酒後駕車前往理論，與女店員田女發生口角爭執，酒後一時氣憤涉嫌持刀砍傷女店員背部，謝男被逮後，酒測值為0.67毫克，警詢後明天將依法送辦。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

新北市謝姓男子疑不滿遭人背後說壞話，今晚酒後駕車前往汐止區一間檳榔攤涉嫌持刀砍傷女店員背部，警方獲報於案發一小時後循線逮人。記者王長鼎／翻攝
新北市謝姓男子疑不滿遭人背後說壞話，今晚酒後駕車前往汐止區一間檳榔攤涉嫌持刀砍傷女店員背部，警方獲報於案發一小時後循線逮人。記者王長鼎／翻攝
新北市謝姓男子疑不滿遭人背後說壞話，今晚酒後駕車前往汐止區一間檳榔攤涉嫌持刀砍傷女店員背部，警方獲報於案發一小時後循線逮人。記者王長鼎／翻攝
新北市謝姓男子疑不滿遭人背後說壞話，今晚酒後駕車前往汐止區一間檳榔攤涉嫌持刀砍傷女店員背部，警方獲報於案發一小時後循線逮人。記者王長鼎／翻攝

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