聽新聞
test
0:00 / 0:00
抓到了！台中跨年夜亂鬥 警速逮傷人5嫌全數到案
昨晚21時許，台中市有兩派人馬因債務糾紛，相約在知名咖啡廳談判卻爆發衝突，其中1人竟還拿出預藏開山刀砍傷對方2人，警方上午先逮捕動手的翁姓主嫌等3人，並在下午迅速查獲其餘2名張、林涉案犯嫌，全案5名犯嫌已全數到案，移交至台中地檢署持續偵辦。
第五警分局偵查隊長關勝男表示，警方獲報案件後立即啟動快打，派出9網18人趕往現場，但雙方人馬已經離開，徹夜調閱監視器後，今日上午先將打人的林、翁、吳男3名犯嫌逮捕到案，並於下午16時許，在台灣大道知名KTV後方停車場發現涉案車輛，埋伏追緝到張、林2名犯嫌，移交至台中地檢署偵辦。
警方調查，台中林男(24歲)昨夜約出王男(41歲)，在北屯區中清路2段一間知名咖啡廳外要談判債務糾紛，林男帶著翁男(40歲)、張男(30歲)、林男(21歲)及吳男(28歲)共5人，王男則是帶著林男(44歲)、吳男(31歲)、蔡男(43歲)及梁女(24歲)等5人。
雙方碰面談判談不攏，竟開始大打出手，甚至有人抽起路旁的國旗當作武器攻擊，隨後翁男竟拿出預留的開山刀，朝王、林2人揮舞，造成王手腳有4至5處刀劃傷，林則是手腳有2處劃傷，2人皆意識清楚，無生命危險，分別自行前往台中榮總及中港澄清醫院，目前仍在治療。
據了解，林男、翁男與王男3人有共同合資設立保全公司，才會引發這次的債務糾紛，雙方對於是誰先動手及案發原因皆各說其詞，目前互告傷害。
警方表示，全案將翁姓主嫌為首等5人，全案依殺人未遂及妨礙秩序罪嫌，移交台中地檢署偵辦；經檢察官詢後，24歲林姓犯嫌以3萬元交保，吳嫌限制住居，翁姓主嫌則遭聲請羈押，下午逮捕的另外2名犯嫌，仍有待檢察官詢問釐清案情。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言