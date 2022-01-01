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抓到了！台中跨年夜亂鬥 警速逮傷人5嫌全數到案

聯合報 / 記者劉柏均／台中即時報導

昨晚21時許，台中市有兩派人馬因債務糾紛，相約在知名咖啡廳談判卻爆發衝突，其中1人竟還拿出預藏開山刀砍傷對方2人，警方上午先逮捕動手的翁姓主嫌等3人，並在下午迅速查獲其餘2名張、林涉案犯嫌，全案5名犯嫌已全數到案，移交至台中地檢署持續偵辦。

第五警分局偵查隊長關勝男表示，警方獲報案件後立即啟動快打，派出9網18人趕往現場，但雙方人馬已經離開，徹夜調閱監視器後，今日上午先將打人的林、翁、吳男3名犯嫌逮捕到案，並於下午16時許，在台灣大道知名KTV後方停車場發現涉案車輛，埋伏追緝到張、林2名犯嫌，移交至台中地檢署偵辦。

警方調查，台中林男(24歲)昨夜約出王男(41歲)，在北屯區中清路2段一間知名咖啡廳外要談判債務糾紛，林男帶著翁男(40歲)、張男(30歲)、林男(21歲)及吳男(28歲)共5人，王男則是帶著林男(44歲)、吳男(31歲)、蔡男(43歲)及梁女(24歲)等5人。

雙方碰面談判談不攏，竟開始大打出手，甚至有人抽起路旁的國旗當作武器攻擊，隨後翁男竟拿出預留的開山刀，朝王、林2人揮舞，造成王手腳有4至5處刀劃傷，林則是手腳有2處劃傷，2人皆意識清楚，無生命危險，分別自行前往台中榮總及中港澄清醫院，目前仍在治療。

據了解，林男、翁男與王男3人有共同合資設立保全公司，才會引發這次的債務糾紛，雙方對於是誰先動手及案發原因皆各說其詞，目前互告傷害。

警方表示，全案將翁姓主嫌為首等5人，全案依殺人未遂及妨礙秩序罪嫌，移交台中地檢署偵辦；經檢察官詢後，24歲林姓犯嫌以3萬元交保，吳嫌限制住居，翁姓主嫌則遭聲請羈押，下午逮捕的另外2名犯嫌，仍有待檢察官詢問釐清案情。

警方漏夜調閱監視器，迅速逮回涉案3嫌，並於下午16時查緝到其餘2嫌，全案5人皆逮捕到案。圖／民眾提供
警方漏夜調閱監視器，迅速逮回涉案3嫌，並於下午16時查緝到其餘2嫌，全案5人皆逮捕到案。圖／民眾提供
雙方相約台中中清路2段一處知名咖啡廳外，談判債務糾紛，卻爆發肢體衝突，翁男還拿出預留的開山刀當作武器(紅圈處)。圖片／翻攝自爆料公社
雙方相約台中中清路2段一處知名咖啡廳外，談判債務糾紛，卻爆發肢體衝突，翁男還拿出預留的開山刀當作武器(紅圈處)。圖片／翻攝自爆料公社
雙方相約台中中清路2段一處知名咖啡廳外，談判債務糾紛，卻爆發肢體衝突，翁男還拿出預留的開山刀當作武器(紅圈處)。圖片／翻攝自爆料公社
雙方相約台中中清路2段一處知名咖啡廳外，談判債務糾紛，卻爆發肢體衝突，翁男還拿出預留的開山刀當作武器(紅圈處)。圖片／翻攝自爆料公社
雙方在街頭大亂鬥，甚至有人從路邊拔起國旗當作武器揮舞。圖片／翻攝自爆料公社
雙方在街頭大亂鬥，甚至有人從路邊拔起國旗當作武器揮舞。圖片／翻攝自爆料公社
翁男拿出預留的開山刀，揮向對方2名男子，造成他們手腳多處刀劃傷。記者劉柏均／翻攝
翁男拿出預留的開山刀，揮向對方2名男子，造成他們手腳多處刀劃傷。記者劉柏均／翻攝

咖啡廳 債務 檢察官

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