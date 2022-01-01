抓到了！台中跨年夜亂鬥 警速逮傷人5嫌全數到案

昨晚21時許，台中市有兩派人馬因債務糾紛，相約在知名咖啡廳談判卻爆發衝突，其中1人竟還拿出預藏開山刀砍傷對方2人，警方上午先逮捕動手的翁姓主嫌等3人，並在下午迅速查獲其餘2名張、林涉案犯嫌，全案5名犯嫌已全數到案，移交至台中地檢署持續偵辦。

第五警分局偵查隊長關勝男表示，警方獲報案件後立即啟動快打，派出9網18人趕往現場，但雙方人馬已經離開，徹夜調閱監視器後，今日上午先將打人的林、翁、吳男3名犯嫌逮捕到案，並於下午16時許，在台灣大道知名KTV後方停車場發現涉案車輛，埋伏追緝到張、林2名犯嫌，移交至台中地檢署偵辦。

警方調查，台中林男(24歲)昨夜約出王男(41歲)，在北屯區中清路2段一間知名咖啡廳外要談判債務糾紛，林男帶著翁男(40歲)、張男(30歲)、林男(21歲)及吳男(28歲)共5人，王男則是帶著林男(44歲)、吳男(31歲)、蔡男(43歲)及梁女(24歲)等5人。

雙方碰面談判談不攏，竟開始大打出手，甚至有人抽起路旁的國旗當作武器攻擊，隨後翁男竟拿出預留的開山刀，朝王、林2人揮舞，造成王手腳有4至5處刀劃傷，林則是手腳有2處劃傷，2人皆意識清楚，無生命危險，分別自行前往台中榮總及中港澄清醫院，目前仍在治療。

據了解，林男、翁男與王男3人有共同合資設立保全公司，才會引發這次的債務糾紛，雙方對於是誰先動手及案發原因皆各說其詞，目前互告傷害。