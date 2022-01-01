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為小額毒品糾紛街頭殺人 法官重判3人各10餘年

聯合報 / 記者林保光／即時報導

男子吳炫燁、盧信逸與張簡明賢懷疑陳姓男子拿假鈔購買毒品，設圈套騙出陳，雙方一碰面再起爭執，3人攔下陳的去路，在街頭持刀、棍圍殺陳致死。高雄地方法院認為3人僅因小額毒品毒品糾紛，便在馬路上殺人，帶給家屬一輩子的椎心之痛，依共同殺人罪，判3人12年至14年徒刑。

判決指出，6月30日凌晨，吳炫燁、盧信逸、張簡明賢同乘轎車兜風，談及陳姓男子疑拿假鈔買毒品的糾紛，便假稱交易毒品騙陳見面，謀議教訓陳，約陳到高雄市三民區大順二路家樂福賣場外碰面。陳擔心出事，由朋友載他到賣場，要朋友在賣場停車場內等他，便隻身到賣場外赴約。

不料，轎車上的吳炫燁與陳短暫交談，一言不合，隨即手持折疊刀下車，陳拔腿往順昌街方向狂奔，張簡明賢見狀，開車到順昌街攔阻陳的去路，吳炫樺趁陳往回奔逃，再擋下陳，雙方拉扯間，盧信逸拿木棍下車，猛擊陳的背部，吳立即刺殺陳的右大腿、右臀部2刀，刺斷陳的血管。他們見陳血流不止，立即上車逃逸。

陳的朋友見他遲遲未回賣場停車場，外出找人，才發現他倒在路旁，報警救人。但陳經送醫後，因右股靜脈遭刺斷，大量出血，並因腦幹外傷不治。

合議庭認為， 吳炫樺3人僅因區區小額的毒品交易糾紛，便持刀、棍在賣場旁的馬路殺人，嚴重動盪社會安寧秩序，也是常人慘不忍睹的景象，令人深感震驚與揪心，對陳的親友更是一輩子不忍憶起卻無以忘卻的椎心刺痛，依共同殺人罪，判吳14年、盧13年、張簡12年。全案可上訴。

吳姓男子等3人在賣場旁的街頭圍堵殺人致死，高雄地方法院重判12至14年。圖／本報資料照片
吳姓男子等3人在賣場旁的街頭圍堵殺人致死，高雄地方法院重判12至14年。圖／本報資料照片

毒品 殺人 假鈔

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