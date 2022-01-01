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去年10月保大警攔查不停開車撞 他落網辯稱以為遭通緝
高雄市警局保安大隊去年10月在左營區攔查蔡姓男子，但蔡男車不停反而開車衝撞，被保大員警開槍制止，仍逃逸無蹤。左營警方展開追查，5天前找到蔡男與他的林姓女友，蔡供稱，以為遭到毒品通緝才逃逸，事後感到後悔。
去年10月6日，42歲、擁有毒品前科的蔡男開著租賃來的轎車到左營區自由、重清路口，市警局保安大隊員警見他違停，上前示意攔檢時，蔡男一時心虛，不只駕車逃逸，還衝撞執勤員警，被員警開了9槍制止，蔡不停止，逃逸過程中還擦撞路邊騎士。
事後，蔡男將租賃轎車丟棄在大社區再聯絡上林女（38歲），隨後就將手機全部丟棄，藉此躲避警方查緝。
經過專案小組透過蔡男交友網絡逐一分析比對，鎖定與蔡男還有聯絡的黃姓友人（45歲），進而發現蔡男可能承租在大寮區鳳林路上的某透天出租套房中藏匿。
5天前，專案人員見時機成熟，持拘票前往查緝，趁林女外出購物返家時，上前將屋內的蔡男、林女查緝到案。現場起獲9小包安非他命、電子磅秤、吸食器及手機等不法贓證物。
蔡男供稱，去年10月時誤以為他因毒品案遭通緝，怕被逮捕及勒戒，才會鋌而走險開車衝撞想逃逸，對於發生衝撞事件感到後悔。警詢後，依公共危險罪、毒品危害防制條例罪嫌移送橋頭地檢署偵辦。
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