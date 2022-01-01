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跨年夜喋血！台中8人當街大亂鬥 警速逮揮刀砍人3嫌

聯合報 / 記者劉柏均／台中即時報導

台中市昨晚驚傳跨年夜驚魂！兩派人馬聚集在中清路2段間知名咖啡館前，談判債務糾紛卻爆發衝突，其中1人竟還拿出預藏的開山刀砍傷對方2人，警方獲報後立即啟動快打9網18人到場，但現場人員已離開，調閱監視器後，目前已查緝到3人到案，全案依殺人未遂及妨礙秩序罪嫌，報請台中地檢署偵辦。

警方調查，台中林男(24歲)昨夜約出王男(41歲)，在北屯區中清路2段一間知名咖啡廳外要談判債務糾紛，林男帶著翁男(40歲)及吳男(28歲)共3人，王男則是帶著林男(44歲)、吳男(31歲)、蔡男(43歲)及梁女(24歲)等5人。

雙方碰面談判談不攏，竟開始大打出手，甚至有人抽起路旁的國旗當作武器攻擊，隨後翁男竟拿出預留的開山刀，朝王、林2人揮舞，造成王手腳有4至5處刀劃傷，林則是手腳有2處劃傷，2人皆意識清楚，無生命危險，分別自行前往台中榮總及中港澄清醫院，目前仍在治療。

據了解，林男、翁男與王男3人有共同合資設立保全公司，才會引發這次的債務糾紛，雙方對於是誰先動手及案發原因皆各說其詞，目前互告傷害，詳細案發內容，警方仍在積極調查中。

警方表示，獲報案件後立即啟動快打，派出9網18人趕往現場，但雙方人馬已經離開，調閱監視器後，漏夜將打人的林、翁、吳男3名犯嫌逮捕到案，全案仍在持續釐清其他涉案犯嫌身分，並全力追緝中，全案依殺人未遂及妨礙秩序罪嫌，報請台中地檢署指揮偵辦。

雙方相約台中中清路2段一處知名咖啡廳外，談判債務糾紛，卻爆發肢體衝突，翁男還拿出預留的開山刀當作武器(紅圈處)。圖片／翻攝自爆料公社
雙方相約台中中清路2段一處知名咖啡廳外，談判債務糾紛，卻爆發肢體衝突，翁男還拿出預留的開山刀當作武器(紅圈處)。圖片／翻攝自爆料公社
翁男拿出預留的開山刀，揮向對方2名男子，造成他們手腳多處刀劃傷。記者劉柏均／翻攝
翁男拿出預留的開山刀，揮向對方2名男子，造成他們手腳多處刀劃傷。記者劉柏均／翻攝
警方漏夜調閱監視器，迅速逮回涉案3嫌。圖／民眾提供
警方漏夜調閱監視器，迅速逮回涉案3嫌。圖／民眾提供
雙方在街頭大亂鬥，甚至有人從路邊拔起國旗當作武器揮舞。圖片／翻攝自爆料公社
雙方在街頭大亂鬥，甚至有人從路邊拔起國旗當作武器揮舞。圖片／翻攝自爆料公社
雙方相約台中中清路2段一處知名咖啡廳外，談判債務糾紛，卻爆發肢體衝突，翁男還拿出預留的開山刀當作武器(紅圈處)。圖片／翻攝自爆料公社
雙方相約台中中清路2段一處知名咖啡廳外，談判債務糾紛，卻爆發肢體衝突，翁男還拿出預留的開山刀當作武器(紅圈處)。圖片／翻攝自爆料公社

債務 咖啡廳 監視器

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