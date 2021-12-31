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缺錢買毒想賺外快！外送員「邊送貨邊取簿」淪詐欺犯

聯合報 / 記者李隆揆／台北即時報導

44歲張姓男子曾涉毒品案，平時以外送工作為業，仍因缺錢買毒，近期以一單800至1200元酬勞兼職擔任詐欺集團取簿手，台北市警方接獲受害民眾報案後，鎖定張男涉有重嫌，近日循線在張男住處將其查獲到案，除作案用手機外，也查扣毒品安非他命、吸食器等證物，詢後依法送辦。

警方表示，中正一分局仁愛路派出所11月接獲民眾報案，指遭人騙取金融卡、金融簿冊，警方介入調查發現，平時在知名外送平台擔任外送員的張男，以外送員身分掩蓋，在送貨途中順道前往特定置物櫃收取金融簿冊，送往特定地點交貨，涉嫌為詐欺集團擔任取簿手。

警方數日蒐證，12月27日見時機成熟，循線到張男位於士林區的租屋處執行搜索，查獲張男及作案用手機外，還查扣安非他命2包、玻璃球吸食器等證物，帶返警所偵辦。

張男坦承，他日前在網路上得知幫詐欺集團「送貨」即可賺取外快，跑一單就可獲800至1200元酬勞，所以主動應徵工作，賺錢買毒。警方說，全案詢後依詐欺罪、洗錢防制法、毒品危害防制條例等罪嫌移送台北地檢署偵辦，檢訊後令張男限制住居。

警方呼籲，民眾勿輕信網路廣告，勿貪圖報酬成為詐欺共犯，吸毒害人害己，切勿以身試法，警方將持續追查詐欺集團及毒品來源，全力打擊不法。

仁愛路派出所所長張育銘。記者李隆揆／攝影
仁愛路派出所所長張育銘。記者李隆揆／攝影
警方查獲張男及作案用手機外，還查扣安非他命2包、玻璃球吸食器等證物。記者李隆揆／翻攝
警方查獲張男及作案用手機外，還查扣安非他命2包、玻璃球吸食器等證物。記者李隆揆／翻攝

詐欺 毒品 外送員

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