缺錢買毒想賺外快！外送員「邊送貨邊取簿」淪詐欺犯

44歲張姓男子曾涉毒品案，平時以外送工作為業，仍因缺錢買毒，近期以一單800至1200元酬勞兼職擔任詐欺集團取簿手，台北市警方接獲受害民眾報案後，鎖定張男涉有重嫌，近日循線在張男住處將其查獲到案，除作案用手機外，也查扣毒品安非他命、吸食器等證物，詢後依法送辦。

警方表示，中正一分局仁愛路派出所11月接獲民眾報案，指遭人騙取金融卡、金融簿冊，警方介入調查發現，平時在知名外送平台擔任外送員的張男，以外送員身分掩蓋，在送貨途中順道前往特定置物櫃收取金融簿冊，送往特定地點交貨，涉嫌為詐欺集團擔任取簿手。

警方數日蒐證，12月27日見時機成熟，循線到張男位於士林區的租屋處執行搜索，查獲張男及作案用手機外，還查扣安非他命2包、玻璃球吸食器等證物，帶返警所偵辦。

張男坦承，他日前在網路上得知幫詐欺集團「送貨」即可賺取外快，跑一單就可獲800至1200元酬勞，所以主動應徵工作，賺錢買毒。警方說，全案詢後依詐欺罪、洗錢防制法、毒品危害防制條例等罪嫌移送台北地檢署偵辦，檢訊後令張男限制住居。