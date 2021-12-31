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台中夜店凌晨驚傳8打4大團戰！警出動快打以現行犯逮捕

聯合報 / 記者劉柏均／台中即時報導

台中市西屯區知名夜店，今日凌晨發生一起群眾鬥毆事件。林姓男子與陳姓男子2人酒醉後發生口角，怎知林竟叫來7人，對陳男等4人圍毆，大鬧夜店，所幸守望勤務警員即時發現，更派出快打部隊共10人，迅速壓制毆打人的林嫌等8人，依現行犯逮捕移送嚴辦。

台中林男(34歲)今日凌晨2時許，與友人在夜店內包廂飲酒狂歡，但林男在醉後，竟與陳男(30歲)在開放式空間產生口角，雙方分別叫來7名及3名友人相互叫陣，一時擦搶走火，林男為首的群眾竟動手毆打陳男與其朋友；而遭毆打的陳男等4人，僅受輕微擦挫傷，送醫治療後已無大礙。

所幸當時派執行守望勤務的警力發現，立即通報回第六警分局，市政所立即派出5網共10人快打部隊趕往現場，迅速噴灑辣椒水壓制，將毆打人的林嫌等8人，依現行犯帶回，全案依涉嫌妨害秩序、傷害等罪嫌移送台中地檢署偵辦中。

台中市第六警分局長蔡元戎表示，歲末年終之際，警方仍全力執行「除暴安民專案」，只要敢在臺中逞凶犯案，一定嚴查嚴辦，絕對斬草除根、除惡務盡，臺中的治安絕對不容挑戰和破壞。

林嫌與陳男酒後發生口角，林嫌竟找來7名友人，毆打陳男與其朋友共4人，大鬧夜店，導致現場杯盤狼藉。遭毆的陳男等4人，接受到輕微擦挫傷，送醫治療後無大礙。圖／翻攝自「社會事」網站
林嫌與陳男酒後發生口角，林嫌竟找來7名友人，毆打陳男與其朋友共4人，大鬧夜店，導致現場杯盤狼藉。遭毆的陳男等4人，接受到輕微擦挫傷，送醫治療後無大礙。圖／翻攝自「社會事」網站
打人的林嫌與其友人共8人，遭警方以現行犯逮捕，全案依涉嫌妨害秩序、傷害等罪嫌移送台中地檢署偵辦中。依記者劉柏均／翻攝
打人的林嫌與其友人共8人，遭警方以現行犯逮捕，全案依涉嫌妨害秩序、傷害等罪嫌移送台中地檢署偵辦中。依記者劉柏均／翻攝

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