台中夜店凌晨驚傳8打4大團戰！警出動快打以現行犯逮捕

台中市西屯區知名夜店，今日凌晨發生一起群眾鬥毆事件。林姓男子與陳姓男子2人酒醉後發生口角，怎知林竟叫來7人，對陳男等4人圍毆，大鬧夜店，所幸守望勤務警員即時發現，更派出快打部隊共10人，迅速壓制毆打人的林嫌等8人，依現行犯逮捕移送嚴辦。

台中林男(34歲)今日凌晨2時許，與友人在夜店內包廂飲酒狂歡，但林男在醉後，竟與陳男(30歲)在開放式空間產生口角，雙方分別叫來7名及3名友人相互叫陣，一時擦搶走火，林男為首的群眾竟動手毆打陳男與其朋友；而遭毆打的陳男等4人，僅受輕微擦挫傷，送醫治療後已無大礙。

所幸當時派執行守望勤務的警力發現，立即通報回第六警分局，市政所立即派出5網共10人快打部隊趕往現場，迅速噴灑辣椒水壓制，將毆打人的林嫌等8人，依現行犯帶回，全案依涉嫌妨害秩序、傷害等罪嫌移送台中地檢署偵辦中。