3警貪汙案法官批績效制度 警政署：長期致力績效合理化

基隆市3名警員涉侵吞詐騙贓款及毒品，基隆地方法院今天依貪汙罪判刑，審判長批評警界績效制度應檢討。警政署表示，毒品掃蕩工作是重點工作，警方也長期致力績效合理化，對於基隆警員指出因為績效制度導致涉及貪污案，警政署表達遺憾。

警政署表示尊重司法判決，但也指出，國內毒品犯罪一直是警方長期重點工作，績效制度也是為合理分配警力效能，維持打擊毒品力道；警界也知道不合理的績效制度會造成基層警員負擔，因此不斷致力勤、業務簡化及績效合理化，以維持治安維護能量。

警政署說，部分警界同仁觀念偏差誤蹈法網，警政署深感遺憾，未來將強化法紀教育及督考機制，以維護警紀。

警政高層指出，基隆的案件尚屬個案，現在的績效制度，已經少見要求短期拿出績效的專案，目前都是半年期、一年期的績效要求，且以常態化；同時也摒除過去「今年的績效成績和去年的自己成績比」等不合理要求，目的都是希望在廢除不合理績效制度下，讓基層警員不會疲於奔命，又能維持緝毒能量。

另一名刑事警官表示，刑事案件中，多數案件都牽涉到毒品，毒品氾濫對於社會、國力有嚴重影響；績效制度永遠都有檢討的空間，但毒品問題不能只靠警察來解決，跨部會應通力合作，否則在警力本就不足的情況下，又要檢討績效制度減輕警察負擔，又要拿出緝毒成績，也太過為難警察。