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百歐生命非法製造新冠快篩試劑遭搜索 查扣上萬盒成品

聯合報 / 記者張宏業／台北即時報導

調查局航業處台中站獲報，有網紅及團購賣家大量宣傳販售未經核准的家用「COVID-19抗體快篩試劑」，近日分4階段於北、中、南等處搜索百歐生命科技、泓佑生物科技及80間上下游協力廠商，發現百歐在公司旁租用鐵皮屋為掩飾，非法製造及生產新冠肺炎抗體快篩檢測試劑，查扣採指尖血新冠肺炎抗體快篩檢測試劑成品近3萬盒、快篩試劑卡殼半成品109萬只，持續擴大追查。

航業處發現，百歐生命科技及泓佑生物科技公司，利用新冠肺炎疫情趨緩、疫苗接種率上升之際，因民眾為工作、求學亟需快篩檢測，研發需經醫檢師專業人員抽靜脈血檢測的「AllBio」新冠肺炎抗體快篩檢測試劑、泓佑新型冠狀病毒抗體快速篩檢試劑組，各送交食藥署申請緊急授權專案製造並獲核准，下游廠商則以每盒150至600元不等價格銷售。

該產品於坊間流通後，有網紅以「居家快篩，眉頭一皺就完成」開箱測試宣傳，發現盒內附有採指尖血針及酒精綿片，內附仿單等說明及影音教導民眾自行採指尖血檢測，結果與食藥署緊急授權核准需醫檢師抽靜脈血檢測內容不符。

疫情指揮中心曾於110年11月5日告示，國內僅核准家用「抗原快篩」(鼻腔檢測)，對於需醫檢師專業人員操作、解讀之「抗體檢測」或「抗體快篩」(血液檢測)，但並未核准家用，請民眾切勿自行使用。

新冠快篩試劑。圖／調查局提供
新冠快篩試劑。圖／調查局提供

快篩 新冠肺炎 網紅

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