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警察除小孩什麼都生的出來 法官：有未曝光黑數勸收手
基隆市警局一分局南榮路派出所張晉維等4名前警員涉貪案今天宣判，審判長劉桂金說重話，質疑警界還有未曝光的犯罪黑數，希望不要再做了，她說有聽過一句話，「警察除了不會生小孩，警察什麼都生的出來」，她希望是真正的績效，而不是扭曲的績效制度。
劉桂金在記者會語重心長說，她不是不肯定績效制度，不管公家機關、私人行業都有績效制度，但不能只看成果而輕流程，尤其是警察，績效的來源絕對、絕對要合法。
劉桂金表示，以本案查獲毒品黑吃黑情況，她特別去請教一位偵查隊長，這名隊長告知查緝過程一看就不合理，一個派出所小警員這樣的量過高，查的頻率也過高，通常會請偵查隊協助，不是小小派出所可以處理的，績效是誰的，如何去監督，不能一味縱容，績效是所長的，有績效就會成為紅人，學弟就會不明就裡就上了「這一條船」。
「難道就真的只有本案3名被告有黑吃黑狀況？」劉桂金質疑還有未曝光的犯罪黑數，她希望她的判決有教育意義，希望有做過類似的事不要再做，做長官的重新檢討警察績效制度，如何妥善去執行，既可以達成打擊犯罪，也不要基層警員去「生」績效。
劉桂金說她有聽過一句話，「警察除了不會生小孩，警察什麼都生的出來」，她希望是真正的績效，而不是扭曲的績效制度，只會讓警察制度繼續惡化下去。
劉桂金還指出，警方未在第一時間查扣張晉維、黃民欣、周聖倫、蘇昱端手機，致張晉維、周聖倫在檢察官著手偵查時，相關手機內容均遭刪除，且大部分無法鑑識還原，未及時陳請檢察官指揮偵查，導致有未能及時保存證據、滅證。法院為查明真相，傳喚相關員警達44人次，證詞有相互矛盾、反覆等情形，造成認定事實困難，法官耗費大量司法資源釐清事實，讓真相逐漸浮現。她並指檢方應追查所長有無包庇之嫌。
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