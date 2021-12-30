碩士女啃老和男友殺父棄屍 老父頭頸部致命傷慘死

赴美念碩士的江女，疑不滿老父停止支付赴美留學學費，去年底與張姓男友返國後對江父心生不滿，本月27日深夜涉嫌夥同男友以榔頭等凶器弒父，隨後棄屍在太平山區水溝內，警方逮捕江女與張男，依殺人罪嫌聲押獲准。江父遺體今天相驗，台中地檢署指出，死者頭部、頸部有鈍器傷勢，是致命傷。

據了解，32歲江姓女子與34歲張姓男友在赴美深造時認識，在美國求學7年，江女是家中的長女，當初江家曾答應支助學費，後因拒絕支助，兩人被迫中斷海外學業，返台一年多沒有固定工作，住在台中市區，江女多次夥同男友向江父索討金錢未果惡言相向，江父報警家暴案。

台中市霧峰警分局說明，江家么女27日到仁化派出所報緊急協尋。江家么女表示，胞姊與男友經常向父親索取金錢，不從即惡言相向，父親在26日晚間11時許，曾打電話告知其姊與男友在警衛室外徘徊，擔心又要來要錢，為了避開兩人，要晚點回家。但隔天父親都沒有返家，擔心發生不測，請求警方緊急協尋。

警方報請台中地檢署檢察官指揮偵辦，並在太平山區一處山溝發現江父已死亡多時，上方還蓋有黑色帆布，企圖引人耳目。

檢警追查發現，江女與男友在27日深夜11時許，共乘機車到江父任職的學校外等候，待江父騎機車離開學校將其攔下，由張男涉嫌持榔頭朝江父頭部猛擊致死亡，事後由張男騎張父機車運屍，江父遺體掛在機車前方，江女騎原本機車跟著，最後棄屍於山溝內。

警方持拘票前往北屯住處拘提江女與男友，並起出犯案榔頭及血衣，警詢後將江女與張男依殺人罪嫌移送，檢方向法院羈押獲准。

今天上午，江父遺體進行相驗，台中地檢署襄閱主任檢察官卓俊忠指出，死者致命傷是頭部、頸部遭鈍器重創。