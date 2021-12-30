基隆4警涉貪免職法院今宣判1人無罪 市警局依法令救濟

基隆市警一分局南榮路派出所前警員張晉維等3人任警期間，藉辦案私吞詐騙集團120萬贓款及調包毒品黑吃黑，基隆地院今依違反貪汙治罪條例分別判刑、褫奪公權。市警局表示，對三員觸法使警察團隊蒙羞深表遺憾，已強化法紀教育及督考機制。另外因涉案被免職的蘇姓警員獲判無罪，將依相關人事法令予以協助。

張晉維等4名警員涉貪案，基隆地院上午宣判，張晉維判刑5年6月、褫奪公權2年。黃民欣判刑3年、褫奪公權2年。周聖倫判刑2年6月、褫奪公權1年。蘇昱端無罪。

市警局得知判決結果表示，尊重司法判決，對張晉維等人因觀念偏差觸犯法網，導致警察團隊蒙羞深表遺憾。案發後已強化同仁法紀教育及督考機制，對於法院建議事項，也將研議精進。警局對於不法案件秉持毋枉毋縱、不掩飾、不庇縱、不護短原則依法嚴懲，並斷然汰除少數害群之馬，以嚴正警察風紀。

張晉維等4人因涉案被起訴，內政部警政署今年3月23日核予免職。蘇因獲判無罪，市警局將依相關人事法令予以必要協助。

基隆地院法官劉桂金指出，張晉維與余男為好友，得知余有購買毒品管道且因毒品案件遭通緝，在偵查績效壓力下，要求余提供毒品等案件供作績效，並謀議黑吃黑。

張晉維和余男侵占毒品後平分，張將分得的毒品出售給余處理，余再將一半毒品價金交給張，再由張分配給參與警員。張晉維等人另犯「金融黑吃黑」 ，由張及余謀劃及朋分不法所得，周聖倫因警察業績及經濟壓力，黃民欣也因經濟壓力，在張邀約下共同犯案。