生化博士化身毒梟 自大陸空運46公斤毒品

生化博士馮姓男子虛設貿易公司，以進口護髮乳名義，自大陸分批空運貨物來台，海關及航警查驗貨物，拆箱發現是2種第四級毒品，查捕他與取貨男子4人，全案由高雄地檢署依懲治走私條例及毒品危害防制條例罪嫌提起公訴。

33歲的馮姓男子是某國立大學醫學院生化研究所博士，擁有高學歷及化工背景，3年前就曾涉毒品走私案，被台中警方查獲過，案仍在法院審理。

據了解，今年4月間，馮在美國網路商店訂購化學原料，將貨物化整為零，從大陸上海裝運上機，空運到桃園機場，財政部關務署台北關與航警查驗貨物，發現箱內不是護髮乳，事後驗出是「二溴四甲基苯丙酮」、「三氧二苯基丁酸甲酯」，共46公斤，分別是第三級毒品「喵喵」、第二級毒品甲基安非他命的先驅原料，立即報請高雄地檢署檢察官查辦全案。

檢警等單位未動聲色，取出箱內毒品，偽裝箱內物品，仍將紙箱寄去高雄市鹽埕區收件地址大樓，不久，黃姓（29歲）、陳姓（28歲）2男子去大樓取貨，埋伏多時的航警高雄分局員警立即圍上，拘捕2人。

檢警查出，馮姓男子涉嫌交代員工吳姓男子（27歲），找黃、陳2人去取貨，警方在台北市中山區、高雄市鹽埕區逮捕吳、馮2人，將全案移送雄檢偵辦。