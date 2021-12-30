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雲林綠營議員涉毒品走私 屏檢抗告成功昨羈押禁見

聯合報 / 記者張議晨劉星君/ 高雄即時報導

雲林縣民進黨縣議員顏旭懋，被控涉入漁船走私安非他命案，本月13日屏東地檢署指揮刑事局南打（偵八大隊）約談顏旭懋到案，他否認涉案，被檢警帶至屏檢複訊，檢方認為他有串證疑慮聲押，但因證據不足，被法院裁定請回，屏檢不服抗告，高雄高分院裁定撤銷，屏東地院昨天重新開庭，裁定羈押。

據了解，該案是屏檢偵辦一起毒品走私案，指揮專案小組向上溯源，陸續拘捕10多名藥頭、藥腳到案，還在一艘漁船上查扣百公斤安毒，不排除是作為毒品的「發貨」中心，由於走私抵台的毒品已流入市面，估計該宗走私毒品規模不小。

後來專案人員根據犯嫌通聯、通訊軟體等對話紀錄，加上藥頭、藥腳等人指稱，發現顏旭懋涉入其中，清查多人證詞後，懷疑顏是毒品案的主謀。不過，此案偵辦時，正值雲林縣議會會期，依據地方制度法，除非現行犯或通緝犯，未經議會同意不得逮捕或拘禁，為避免案情偵辦有其他影響，只能暫時按兵不動等候時機。

據悉，議會開議期間顏會期間僅出席1次，其餘時間均未現身議會，在雲林也鮮少在公開場合露臉，就連個人的臉書粉絲專頁也關閉，疑似為了「避風頭」，直到本月13日，他才「主動」現身說明，警詢後移往屏檢複訊，由於身分敏感，檢警對案情三緘其口，低調未對外說明。

檢方認為他涉走私二級毒品，觸犯5年以上重罪，有串證疑慮聲押，但14日由屏東地院裁定請回。檢方不服提起抗告，高雄高分院採認屏檢重提的新事證，撤銷屏院裁定發回，屏院昨另開羈押庭，傳喚顏出庭，裁定羈押禁見。

顏旭懋在雲林頗有影響力，但他兒子在11月在一家娛樂場所外與人爆衝突，當街聚眾鬥毆，過程中有人拿出空氣槍試圖開槍。警方出動大批警力趕往現場壓制，才知該縣議員親友涉入鬥毆，全案造成多人輕重傷，依妨害秩序罪送辦。

當時他被屏東地方法院裁定請回時，在臉書發表聲明，稱「案件已經進入司法程序，不便對外解釋細節，日後將配合司法機關調查，本人相信司法必定會還我清白」、「希望不要以訛傳訛，妄加揣測，避免造成不必要的困擾。若有惡意中傷、誹謗之有心人士，本人將保留法律追訴權。感謝大家的關心，大家都辛苦了」。

屏東地檢署追查一宗漁船走私估計上百公斤2級毒品案，收押犯嫌後，過濾通聯與通訊軟體對話紀錄，發現顏旭懋捲入其中，並懷疑是毒品案上游。圖／聯合報系資料照
屏東地檢署追查一宗漁船走私估計上百公斤2級毒品案，收押犯嫌後，過濾通聯與通訊軟體對話紀錄，發現顏旭懋捲入其中，並懷疑是毒品案上游。圖／聯合報系資料照

毒品 走私 屏東

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