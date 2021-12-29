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不滿阻撓交往和未資助出國 碩士女聯手男友殺父

獨／不滿阻撓交往和未資助出國 碩士女聯手男友殺父

聯合報 / 記者陳宏睿黃寅／台中即時報導

台中市驚傳女兒聯手男友殺害父親案。在大里一所國小擔任警衛的江姓男子，因幾年來阻止女兒和張姓男友交往，並反對兩人出國讀書，父女感情不睦。江的女兒和男友27日深夜11 時許趁父親從學校下班，在校外等父親，雙方口角後即持鎯頭猛擊父親頭部，殺害父親。警方昨找到江男屍體，逮捕江女和男友，今下午依殺人罪嫌將兩人移送法辦。

台中地檢署襄閱主任檢察官卓俊忠表示，檢察官相驗死者後，將安排擇日解剖複驗，並認定兩名涉案人涉嫌家暴殺人罪的犯罪嫌疑重大，且為5年以上之罪，有逃亡、串滅證之虞，今晚向台中地檢署聲請羈押獲准。

據指出，江男（57歲）前天深夜要從學校下班時，女兒（32歲）和張姓男友（34歲）前去找他，雙方一言不合起了口角，張男即在學校外持鎯頭朝江的頭錘下，甚至補了幾錘，讓江男當場斃命，接著張即騎著江男的機車載著江，而江的女兒則騎著男友的機車在後跟隨，兩人聯手棄屍。

江因在下班前曾打電話給二女兒，說她大姊和男友要到學校找他，接著就一夜未歸，江的二女兒感覺有異，昨天清晨6時許向警方報案。霧峰警分局偵查隊調閱相關監視錄影，發現有兩輛機車凌晨朝太平的黃竹山區駛去，且騎在前方的機車車頭還趴著一人。兩車拐進山區的一間寺廟附近山路後，半小時後再出來時，車頭趴著的人已不見，因此感覺事態不妙。

警方接著在山區道路旁發現江姓男子的機車，車頭和踏板均有血跡，於是入山區搜索，下午在一處山溝裡發現江的屍體被蓋在一張帆布下，帆布還用石頭壓著，江男頭部並有創傷。警方接著再根據另輛機車的車牌和外型，查出江的女兒和男友在北屯區的住處，並找到兩人。

江女和男友都有碩土學位，兩人看到警察找上門時心情平靜，起先都否認殺人，在警方出示相關照片和證物後才坦承犯案，警方也在兩人租住處找到殺人的鎯頭和犯案血衣等。

江女聲稱，因為不滿父親阻撓她和男友交往，以及6、7年前她要出國留學時，父親沒有給她錢，甚至還阻撓她的留學貸款，使得她和男友在國外難以生活，不得不中斷學業返台，她和男友都對其父不滿。

據死者家人說，江女為了她出國父親沒有給錢，曾多次爭吵，雙方感情不睦。江女今年二月返國後，以及十月間都曾因在家裡發生爭吵，還報案請警方處理，但沒想到江女和其男友竟會狠下心殺害自己的父親。

警方找到江女男友騎乘的白色機車，進而查到兩人住在台中市北屯區這棟大樓。圖／民眾提供
警方找到江女男友騎乘的白色機車，進而查到兩人住在台中市北屯區這棟大樓。圖／民眾提供
警方在台中市太平黃竹山區這處路旁的小山溝找到江男的屍體。圖／民眾提供
警方在台中市太平黃竹山區這處路旁的小山溝找到江男的屍體。圖／民眾提供

殺人

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