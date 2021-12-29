南科男堵情敵砍殺並縱火 涉犯殺人且有逃亡之虞遭聲押

台南科學園區今晨發生離奇情殺案，洪姓男子不滿女友移情別戀與同公司的葉男交往，今晨在南科路上堵葉男，雙方爆發衝突，洪男涉嫌持水果刀刺傷葉男後縱火，葉慘死機車上，警循線逮捕洪嫌，經檢察官訊問後認洪男涉犯殺人罪嫌重大，屬最輕本刑5年以上有期徒刑之罪，有逃亡及滅證之虞，向法院聲請羈押禁見。

今日凌晨台南科學園區迎曦湖北側停車場發生一起焦屍案，台南地檢署檢察官謝旻霓獲報後會同法醫相驗完畢，經初步相驗結果，死者葉姓男子背部有一處刀傷，身上則有大面積燒灼傷，詳細死因仍待解剖鑑定。

檢警調查，死者葉男今天凌晨下班後與洪姓男子騎機車在南科園區環西一路與環東一路發生爭執扭打，葉男倒臥在該路口，由洪男以葉男機車將人載至迎曦湖畔停車場，過程中因行車不穩擦撞電線桿，洪男見葉男機車因擦撞電線桿而逸漏汽油，在停車場內點燃汽油焚燒葉男及機車。

檢察官訊問後認洪男涉犯殺人罪嫌重大，屬最輕本刑5年以上有期徒刑之罪，有逃亡及滅證之虞，向法院聲請羈押禁見。