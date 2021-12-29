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南科男砍殺情敵還放火燒 檢方相驗死者背後有刀傷

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導

南科學園區今晨發生離奇情殺案，在園區某公司上班的洪姓男子，不滿女友移情別戀與公司葉男交往，今清晨在南科路上堵上葉男，雙方爆發衝突，洪男涉嫌持水果刀刺傷葉男後淋汽油縱火，葉慘死機車上，警循線逮捕洪嫌。經檢警相驗，死者背部有刀傷，至於是否為致命傷，及凶嫌生前或死後所為，檢方表示，仍待鑑定結果出爐。

台南市消防局今清晨約5時16分獲報，南科園區新市區環東路上有機車火燒車，新市消防分隊趕至，發現機車已燒成面目全燒，趕緊拉出水帶滅火，赫見有具焦屍趴臥在機車龍頭上，明顯死亡。

案發後，南科保警調閱沿路監視錄影畫面，發現38歲葉男生前在附近路段與人發生衝突，進一步釐清鎖定洪姓男子涉案，掌握洪身分後，警上午8時多到洪男麻豆住處，偵訊後洪男坦承涉案。

洪男供稱，他與葉男兩人都在南科某科技大廠上班，他與公司內一名女子交往許久，後來女友移情別戀，轉與葉姓男子交往，他心生不滿，今清晨葉男4點半下班時到公司堵他，兩人發生衝突及飛車追逐，最後將因一時氣憤，持水果刀刺傷葉男後，淋汽油縱火，葉疑來不及逃生葬身火窟。

台南市消防局今清晨獲報，南科園區新市區環東路上有機車火燒車，趕緊拉出水帶滅火，赫見有具焦屍趴臥在機車龍頭上，明顯死亡。圖／讀者提供
台南市消防局今清晨獲報，南科園區新市區環東路上有機車火燒車，趕緊拉出水帶滅火，赫見有具焦屍趴臥在機車龍頭上，明顯死亡。圖／讀者提供

南科 台南 縱火

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