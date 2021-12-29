活躍永康地區的「有哥」販毒集團 南警拂曉收網

台南市政府警察局少年隊掌握販毒集團，昨、今偕同南市刑大、永康、新化、歸仁、第一、三、六警分局拘提由綽號「有哥」為首的7人販毒集團，查獲改造手槍2把及毒咖啡包等，訊後分別依照毒品防治條例及槍砲彈藥刀械管制條例送辦。

台南市政府警察局少年隊半年前接獲線報，指稱台南有個由綽號「有哥」為首的7人販毒集團，長期流竄在永康、新化地區，販賣毒品對象遍布各年齡層，甚至包含未成年人。

警方長期跟監蒐證，見時機成熟，報請台南地檢署指揮偵辦，昨及今天清晨偕同南市刑警大隊、永康、新化、歸仁、第一、三、六分局分別前往7人住處拘提，多人還在睡夢中就被警方人贓俱獲。

警方說，這次搜索共查獲新興毒品咖啡包及果汁包成品1020包、一粒眠4顆，未分裝含安非他命及愷他命成分半成品1包、封口機3台、安非他命吸食器2組、電子磅秤1組、夾鏈袋1批、現金6萬餘元。