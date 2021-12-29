國小校園驚傳少年持蝴蝶刀架脖 家長臉書發文：治安差

台北市北投區立農國小驚傳有少年在籃球場把玩蝴蝶刀，甚至拿刀架在他人脖子上，薛姓家長聽聞兒子反映後，在臉書貼文，痛批治安差。北投警方今下午指出，已調閱監視器釐清少年身分，並請校方協助辨識，調查釐清是否真有持刀架脖情形。

薛姓家長昨天在臉書靠北北投幫貼文指出，剛剛兒子提到本月26日在立農國小玩，在操場邊遇到2位「係嬰那埔」1人拿著蝴蝶梳、1人拿著蝴蝶刀在校內耍帥把玩，「還把刀子架在我兒子跟他同學脖子旁」

薛姓家長發文提及「沒有想到現在治安差到這樣」大白天校園內居然讓人拿刀對著人耍帥，各位家長要注意孩子去哪裡玩...若有校方或家長看到貼文，是否能協助處理，真是太危險了。