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南科火燒車變情殺 男子堵情敵砍殺並縱火手段凶狠
台南科學園區今晨發生離奇情殺案，在園區某公司上班的洪姓男子，不滿女友移情別戀與公司葉男交往，今清晨在南科路上堵上葉男，雙方爆發衝突，洪男持水果刀刺傷葉男並縱火，葉慘死機車上，警循線逮捕洪嫌，已坦承犯行，警持續偵辦中。
台南市消防局獲報今清晨約5點16分獲報，南科園區新市區環東路上有機車火燒車，新市消防分隊趕至，發現機車已燒成面目全燒，趕緊拉出水帶滅火，赫見有具焦屍趴臥在機車龍頭上，明顯死亡，趕緊通報南科保警中隊。
南科保警隊於案發後，調閱沿路監視錄影畫面，發現38歲葉男生前在附近路段與人發生衝突，進一步釐清鎖定洪姓男子涉案，掌握洪身分後，警上午8點多到洪男麻豆住處，偵訊後洪男坦承涉案。
洪男供稱，他與葉男兩人都在南科某科技大廠上班，他與公司內一名女子交往許久，後來女友移情別戀，轉與葉姓男子交往，他心生不滿，今清晨葉男4點半下班時到公司堵他，兩人發生衝突及飛車追逐，最後將因一時氣憤，持水果刀刺傷葉男縱火機車，葉疑來不及逃生葬身火窟。
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