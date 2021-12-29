南科火燒車變情殺 男子堵情敵砍殺並縱火手段凶狠

台南科學園區今晨發生離奇情殺案，在園區某公司上班的洪姓男子，不滿女友移情別戀與公司葉男交往，今清晨在南科路上堵上葉男，雙方爆發衝突，洪男持水果刀刺傷葉男並縱火，葉慘死機車上，警循線逮捕洪嫌，已坦承犯行，警持續偵辦中。

台南市消防局獲報今清晨約5點16分獲報，南科園區新市區環東路上有機車火燒車，新市消防分隊趕至，發現機車已燒成面目全燒，趕緊拉出水帶滅火，赫見有具焦屍趴臥在機車龍頭上，明顯死亡，趕緊通報南科保警中隊。

南科保警隊於案發後，調閱沿路監視錄影畫面，發現38歲葉男生前在附近路段與人發生衝突，進一步釐清鎖定洪姓男子涉案，掌握洪身分後，警上午8點多到洪男麻豆住處，偵訊後洪男坦承涉案。