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北市前獅子會長男勒斃女友案 遭起訴殺人

聯合報 / 記者賴佩璇／台北即時報導

北市中山區一名51歲男子林易暘，今年10月25日晚間涉嫌在租屋處，以皮帶勒斃58歲許姓女友並割她手腕兩刀，隔日再自行割腕輕生獲救遭台北地院收押。台北地檢署調查後，今依殺人罪起訴林男。

據了解，許女是直銷公司成員，該公司販售鹿胎盤膠囊、幹細胞美容保養品；林男名下有間工程公司，專做防水抓漏，他曾在獅子會擔任會長一職。

據了解，許女、林男都離婚，皆各攜1兒共4人，在新生北路28巷一棟大樓租屋。檢方調查，兩人在2018年間開始交往，在2020年5月間同居，但雙方仍因感情、工作、金錢等問題，多次發生爭吵，並曾協議林男搬出租屋處。

檢方查出，今年10月25日下午6點30分許，許女與朱姓友人及朋友共8人在北市一間餐廳喝酒聚餐結束後，朱開車載送許女返家，ˇ並於同日晚間10點3分許返回許女租屋處樓下，許女便自行搭乘電梯上樓。

當時，許女的王姓兒子與林男見其酒醉便將她攙扶到房內床上睡覺。豈料，林男因為在同日晚間9點時，接獲可疑來電，又見許女與友人酒宴泥醉返家，心生懷疑怨懟，竟隨手持放置於床上的皮帶，由背後勒住許女頸部，至當場呼吸窒息死亡。

之後，他又從廚房拿出菜刀割許女手腕兩刀。隔日下午8點至9點間，林男見王男即將返家，即持菜刀、美工刀割腕。警方獲報後，將林男送醫急救，他意識恢復。警方移送複訊後，檢察官將他聲押獲准，今依法提起公訴。

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台北市中山區一名51歲男子林易暘，今年10月25日晚間涉嫌在租屋處，以皮帶勒斃58歲許姓女友並割她手腕兩刀，隔日再自行割腕輕生獲救遭台北地院收押。台北地檢署調查後，今依殺人罪起訴林男。圖／本報資料照
台北市中山區一名51歲男子林易暘，今年10月25日晚間涉嫌在租屋處，以皮帶勒斃58歲許姓女友並割她手腕兩刀，隔日再自行割腕輕生獲救遭台北地院收押。台北地檢署調查後，今依殺人罪起訴林男。圖／本報資料照

北市 獅子會

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