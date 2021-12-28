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影／國小旁老三合院是毒工廠 主嫌曾種大麻年初才落網

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

刑事局中打在今年7月間獲報，有毒犯涉嫌在彰化縣租賃偏僻三合院，作為製毒工廠，經連月蒐證後，先在9月前往彰化縣芳苑鄉某國小附近的三合院，查獲張姓金主與2名製毒師傅，查扣市價千萬的卡西酮成品、原料、製毒工具，發現張在今年初才因種大麻被逮，檢警在11月再查出資、協助承租的徐姓男子2人，全案經毒品罪移送後，張等4人遭收押。

曾在年初因種植大麻落網的張姓男子（62歲），在交保後又擔任出資金主，找來廖姓（57歲）、江姓男子（29歲）兩名製毒師，在彰化縣彰化縣芳苑鄉某國小旁的偏僻三合院，製作第二級毒品卡西酮。

全案由刑事局中打第一隊報請彰化地檢署檢察官指揮，與彰化縣員林、溪湖、芳苑警分局成立專案小組偵辦，全案先在9月29日持搜索票前往彰化縣芳苑鄉、員林鎮、台中市北區等6處攻堅，帶回張等涉案3人。

另在三合院內查獲第二級毒品卡西酮先驅原料器具一批、液態卡西酮（重1400公克）、卡西酮成品（結晶體淨重276公克）、製毒原料苯丙酮（重2801.5公克）及製毒筆記本等證物，初估市價達千萬。

辦案人員指出，雖然張等人製毒工廠在國小附近，但是因製造卡西酮的過程，並不會產生惡臭，所以張等人有恃無恐，攻堅當天，先掌握張等人為了要出貨，熬夜製毒至凌晨4點多，特警安排在清晨6時許，製毒師都在熟睡時攻堅，順利將歹徒繩之以法。

全案依毒品罪移送彰化地檢署後，檢方聲押張等三人獲准，再追出徐姓男子與其親戚（皆59歲）涉嫌出資50與協助租賃場所給張等人製毒，徐等2人在今年11月4日落網，徐遭聲押獲准，另名共犯則因承認案情，檢方命請回。

刑事局中打提醒，毒品危害身心甚鉅，也是治安惡化的源頭，民眾若發現有任何毒品或犯罪事證，請勇於向警方舉發，以共同維護治安，營造安居樂業生活環境。

彰化縣芳苑鄉某國小附近的偏僻三合院，被張姓男子等人當成製毒工廠，刑事局帶回涉案張姓男子等5人，其中4人遭收押。記者陳宏睿／翻攝
彰化縣芳苑鄉某國小附近的偏僻三合院，被張姓男子等人當成製毒工廠，刑事局帶回涉案張姓男子等5人，其中4人遭收押。記者陳宏睿／翻攝
彰化縣芳苑鄉某國小附近的偏僻三合院，被張姓男子等人當成製毒工廠，刑事局在9月間派出特警攻堅。記者陳宏睿／翻攝
彰化縣芳苑鄉某國小附近的偏僻三合院，被張姓男子等人當成製毒工廠，刑事局在9月間派出特警攻堅。記者陳宏睿／翻攝
彰化縣芳苑鄉某國小附近的偏僻三合院，被張姓男子等人當成製毒工廠，刑事局帶回涉案張姓男子等5人，其中4人遭收押。記者陳宏睿／翻攝
彰化縣芳苑鄉某國小附近的偏僻三合院，被張姓男子等人當成製毒工廠，刑事局帶回涉案張姓男子等5人，其中4人遭收押。記者陳宏睿／翻攝
彰化縣芳苑鄉某國小附近的偏僻三合院，被張姓男子等人當成製毒工廠，刑事局帶回涉案張姓男子等5人，其中4人遭收押。記者陳宏睿／翻攝
彰化縣芳苑鄉某國小附近的偏僻三合院，被張姓男子等人當成製毒工廠，刑事局帶回涉案張姓男子等5人，其中4人遭收押。記者陳宏睿／翻攝
彰化縣芳苑鄉某國小附近的偏僻三合院，被張姓男子等人當成製毒工廠，刑事局帶回涉案張姓男子等5人，其中4人遭收押。記者陳宏睿／翻攝
彰化縣芳苑鄉某國小附近的偏僻三合院，被張姓男子等人當成製毒工廠，刑事局帶回涉案張姓男子等5人，其中4人遭收押。記者陳宏睿／翻攝
彰化縣芳苑鄉某國小附近的偏僻三合院，被張姓男子等人當成製毒工廠，刑事局帶回涉案張姓男子等5人，其中4人遭收押。記者陳宏睿／翻攝
彰化縣芳苑鄉某國小附近的偏僻三合院，被張姓男子等人當成製毒工廠，刑事局帶回涉案張姓男子等5人，其中4人遭收押。記者陳宏睿／翻攝

毒品 大麻

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