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1家4口遭酒駕衝撞 父女3人病況穩定

中央社 / 高雄28日電

高雄黃姓男子酒駕造成1家4口媽媽范女身亡、爸爸林男和2名女兒受傷送醫。醫院今天表示，3名傷者生命徵象穩定，林男將轉往女兒所在的高雄長庚紀念醫院，方便家屬共同照顧。

38歲黃姓男子26日晚間駕駛BMW自小客車衝撞正在過馬路的1家4口，其中媽媽37歲范女傷重不治身亡，爸爸45歲林男和2名分別為15歲、13歲的女兒受傷送醫。

收治林男的高雄市大同醫院今天發布新聞稿說明病況，大同醫院指出，林男26日入院時，因外傷性多處骨折併肺損傷，生命徵象不是很穩定且有可能後續變化，收治加護病房。

大同醫院表示，27日林男生命徵象穩定後，由骨科團隊進行骨盆微創內固定、右股骨內固定、左下肢暫時性外固定手術治療，術後返回加護病房進行後續照護。

大同醫院對中央社記者表示，林男術後恢復時，因有插管，醒來時有些躁動，因此給予藥物鎮靜。今天下午1時多，經醫師探視，林男生命徵象穩定，雙下肢血循良好，目前無截肢之虞，但仍需後續觀察。

大同醫院表示，因2名受傷女兒在高雄長庚醫院治療，家屬表達想轉院至高雄長庚醫院以利方便共同照顧，大同醫院今天將協助林男轉至高雄長庚醫院後續照護。大同醫院並指，院方並未告知林男，關於妻女的情況，但不清楚親友是否曾告知。

高雄長庚醫院今天也回應表示，2名女兒目前病況穩定，意識清楚，沒有生命危險。高雄長庚醫療團隊將全力照護治療2人，讓2人盡早恢復健康。

長庚

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