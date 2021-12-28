快訊

學測衝刺／英文「一試定終身」？掌握三關鍵改變就不怕

聽新聞
test
0:00 / 0:00

男疑開毒趴找傳播妹 釀成持刀衝突1人傷警追查

聯合報 / 記者陳宏睿劉柏均／台中即時報導

台中市張姓男子素行不良，他疑在西屯區台灣大道的住處開毒趴，找來2名傳播妹一起同歡，今天上午10時許，張與兩名女子因不明原因起衝突，雙方持水果刀拉扯，過程中張被利刃割傷右手，跑到管理室求助，兩名女子則反鎖在房間內，直到警、消到場才願開門，警方在房內查獲不明粉末，已送驗調查，全案暫依傷害罪方向偵辦。

據查，張姓男子（35歲）有毒品前科，他疑為開毒趴，找來陳姓（19歲）、林姓女子（20歲）到西屯區台灣大道四段的大樓15樓住處同歡，但雙方疑在今天上午10時許，因不明原因發生口角衝突，演成持利刃拉扯的糾紛，過程中張的右手被刀割傷，張跑到大樓1樓向管理員求助。

警、消到場時，兩女仍情緒激動，反鎖在屋內，經警、消安撫後，才願開門，經檢傷後，二女無受傷，不願就醫。

第六警分局永福所在現場查獲少量不明粉末，是否為毒品有待後續送驗查明，兩名女子對於抵達張住處的時間交代不清，一下稱是前天、一下又說是昨天。兩女對於發生糾紛的原因也說不清楚，辯稱雙方是朋友關係，目前警方仍在詢問釐清，全案暫依傷害罪方向偵辦。

台中市張姓男子今天與兩名女友人起衝突，過程中張右手遭利刃割傷，警、消到場查處。記者劉柏均／攝影
台中市張姓男子今天與兩名女友人起衝突，過程中張右手遭利刃割傷，警、消到場查處。記者劉柏均／攝影
台中市張姓男子今天與兩名女友人起衝突，過程中張右手遭利刃割傷，警、消到場查處。記者劉柏均／攝影
台中市張姓男子今天與兩名女友人起衝突，過程中張右手遭利刃割傷，警、消到場查處。記者劉柏均／攝影
台中市張姓男子今天與兩名女友人起衝突，過程中張右手遭利刃割傷，大樓階梯留有血跡。記者劉柏均／攝影
台中市張姓男子今天與兩名女友人起衝突，過程中張右手遭利刃割傷，大樓階梯留有血跡。記者劉柏均／攝影

毒品 傷害罪 毒趴

延伸閱讀

台中西屯大樓傳持刀傷人 1男傷、2女鎖房內警、消馳援

男逼傳播妹性交還搜刮現金 法官批：分明是白嫖

平安夜攔查違規車 18歲男心虛撞中控台掉出毒咖啡

桃園男揪27人開毒趴 警破門時正嗨被抓包

相關新聞

五度酒駕！宋少卿曾道歉「做了不良示範」 如今重蹈覆轍

相聲瓦舍創辦人宋少卿，今天凌晨2時許在新北市板橋區撞上前方停等紅燈計程車，警方到場後進行酒測，發現宋酒測值高達0.95ｍ...

嘉縣檳榔園命案 被害女頭部多處骨折致命、難辨遭性侵

嘉義縣竹崎鄉婦人陳屍檳榔園案，嘉義地檢署今天解剖，發現死者60歲林姓婦人主要傷勢在頭部，臉有多處骨折，為致命傷，恐被打不...

台中西屯大樓傳持刀傷人 1男傷、2女鎖房內警、消馳援

台中市西屯區台灣大道四段的大樓在今天上午10時許，傳出持刀傷人案，據管理員通報，現場有多名傷者，目前警、消已抵達現場。據...

宋少卿酒駕追撞計程車 檢方諭知3萬元交保

新北市板橋區今凌晨發生一起汽車追撞停等紅燈的計程車，員警到場處理時，赫見疑似肇事的汽車駕駛竟是藝人宋少卿，且身上有明顯酒...

男疑開毒趴找傳播妹 釀成持刀衝突1人傷警追查

台中市張姓男子素行不良，他疑在西屯區台灣大道的住處開毒趴，找來2名傳播妹一起同歡，今天上午10時許，張與兩名女子因不明原...

身上飄酒味…藝人宋少卿酒駕追撞小黃 酒測值0.95依法送辦

新北市板橋區今凌晨發生一起汽車追撞停等紅燈的計程車，員警到場處理時，赫見疑似肇事的汽車駕駛竟是藝人宋少卿，且身上有明顯酒...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。