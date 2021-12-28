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男疑開毒趴找傳播妹 釀成持刀衝突1人傷警追查
台中市張姓男子素行不良，他疑在西屯區台灣大道的住處開毒趴，找來2名傳播妹一起同歡，今天上午10時許，張與兩名女子因不明原因起衝突，雙方持水果刀拉扯，過程中張被利刃割傷右手，跑到管理室求助，兩名女子則反鎖在房間內，直到警、消到場才願開門，警方在房內查獲不明粉末，已送驗調查，全案暫依傷害罪方向偵辦。
據查，張姓男子（35歲）有毒品前科，他疑為開毒趴，找來陳姓（19歲）、林姓女子（20歲）到西屯區台灣大道四段的大樓15樓住處同歡，但雙方疑在今天上午10時許，因不明原因發生口角衝突，演成持利刃拉扯的糾紛，過程中張的右手被刀割傷，張跑到大樓1樓向管理員求助。
警、消到場時，兩女仍情緒激動，反鎖在屋內，經警、消安撫後，才願開門，經檢傷後，二女無受傷，不願就醫。
第六警分局永福所在現場查獲少量不明粉末，是否為毒品有待後續送驗查明，兩名女子對於抵達張住處的時間交代不清，一下稱是前天、一下又說是昨天。兩女對於發生糾紛的原因也說不清楚，辯稱雙方是朋友關係，目前警方仍在詢問釐清，全案暫依傷害罪方向偵辦。
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