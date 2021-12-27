快訊

別在俄羅斯門口挑釁！普亭要北約不接納烏克蘭 否則動武

比特犬瘋狂咬傷老翁和郵差 飼主連滾帶爬制止過程驚悚

酒駕以殺人罪嫌聲押禁見 雄檢：零容忍遏止歪風

中央社 / 高雄27日電

高雄昨天酒駕車禍釀1死3傷，肇事駕駛黃男已是第3度酒駕，檢方訊後認定黃男有殺人不確定故意，依殺人罪嫌向法院聲押禁見。檢方今晚強調將對酒駕採取零容忍立場，以遏止歪風。

高雄地檢署今天晚間發布新聞稿表示，高雄市昨晚發生酒後駕車肇事案件，檢方獲報後立即指派主任檢察官洪瑞芬、檢察官廖偉程偵辦。

檢察官今天上午會同法醫完成相驗程序，並經訊問黃姓被告後，認其具有殺人之不確定故意，涉犯刑法第271條之殺人既、未遂罪嫌重大，並有逃亡、串證之虞，向法院聲請羈押禁見。

雄檢表示，38歲黃姓被告此前曾於民國95年、98年因酒駕案件遭警移送，但仍心存僥倖；26日晚間7時許再度酒駕上路，高速行駛並闖越紅燈後，在高雄市前金區河東路、國民街口，直接撞擊正行走行人穿越道的1家4口人。

其中妻子范女送醫後不治死亡，其餘3人分別受有輕重傷，經警到場處理，並測得被告吐氣酒精濃度高達每公升1.24毫克。

雄檢指出，黃姓被告明知個人因飲酒已達嚴重酒醉無法安全駕駛狀態，仍酒駕上路，具縱使其他用路人可能遭其駕車撞擊致死傷，亦不違背其本意之殺人不確定故意。

雄檢強調，酒駕肇事害人害己，政府雖大力宣導、進行修法並加強取締，然仍有不少酒駕者心存僥倖一再觸法，造成無辜家庭人倫破碎。雄檢對酒駕行為嚴厲譴責，並依法究辦，採取零容忍立場，以遏止酒駕歪風。

酒駕 殺人 檢察官

延伸閱讀

【重磅快評】酒駕副祕照當 難怪陳其邁座車被撞不敢說

高雄男3度酒駕釀1死3傷 黃珊珊：跟無差別傷人有何不同？

高雄酒駕死傷連7年居全國前3 TADD：警方執法強度須增加

酒駕難解 藍委：陳其邁震怒戲碼矯情虛偽

相關新聞

意識不清還開車！酒駕釀1死3傷 肇事男酒醒後辯視線遭擋住

高雄38歲男子黃子洋昨晚7時許酒後駕車，撞上正要到愛河逛市集的林姓男子一家四口，造成1死3重傷，黃男酒測值高達1.24毫...

3度酒駕被逮！撞死二寶媽 男釀1死3傷「殺人罪」聲押

高雄38歲男子黃子洋，昨天晚間7時許酒後駕車，撞上正要到愛河逛市集的一家四口，造成母親身亡，父親、2名幼女重傷，黃男酒測...

酒駕又害命修法案「躺」立院 蔡清祥：2年前就提出

高雄市酒駕肇事又釀一死三重傷慘劇，由法務部主導的酒駕提高刑責修法還「躺」在立法院；法務部長蔡清祥今天表示，應在個案的情節...

網批高雄酒駕氾濫陳其邁座車也被撞 高雄警方證實此事

高雄昨晚發生酒駕害命事件，范姓少婦慘死輪下，高雄市長陳其邁對此震怒，要求警方加強執法，也主張修法嚴懲酒駕者，網路上一片撻...

陳其邁座車遭酒駕男撞上 網嘲諷：出門自求多福

高雄市長陳其邁上月24日晚上9點多返家途中，行經左營區太原街，遭酒駕的張姓男子開車發生碰撞；警方獲報到場時，對張男實施酒...

高雄男3度酒駕釀1死3傷 黃珊珊：跟無差別傷人有何不同？

高雄街頭不幸發生一死三傷酒駕事故，台北市副市長黃珊珊今天在臉書表示，酒駕釀成的悲劇，究竟何時能夠停止？黃珊珊說，她同樣身...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。