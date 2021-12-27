酒駕以殺人罪嫌聲押禁見 雄檢：零容忍遏止歪風

高雄昨天酒駕車禍釀1死3傷，肇事駕駛黃男已是第3度酒駕，檢方訊後認定黃男有殺人不確定故意，依殺人罪嫌向法院聲押禁見。檢方今晚強調將對酒駕採取零容忍立場，以遏止歪風。

高雄地檢署今天晚間發布新聞稿表示，高雄市昨晚發生酒後駕車肇事案件，檢方獲報後立即指派主任檢察官洪瑞芬、檢察官廖偉程偵辦。

檢察官今天上午會同法醫完成相驗程序，並經訊問黃姓被告後，認其具有殺人之不確定故意，涉犯刑法第271條之殺人既、未遂罪嫌重大，並有逃亡、串證之虞，向法院聲請羈押禁見。

雄檢表示，38歲黃姓被告此前曾於民國95年、98年因酒駕案件遭警移送，但仍心存僥倖；26日晚間7時許再度酒駕上路，高速行駛並闖越紅燈後，在高雄市前金區河東路、國民街口，直接撞擊正行走行人穿越道的1家4口人。

其中妻子范女送醫後不治死亡，其餘3人分別受有輕重傷，經警到場處理，並測得被告吐氣酒精濃度高達每公升1.24毫克。

雄檢指出，黃姓被告明知個人因飲酒已達嚴重酒醉無法安全駕駛狀態，仍酒駕上路，具縱使其他用路人可能遭其駕車撞擊致死傷，亦不違背其本意之殺人不確定故意。

雄檢強調，酒駕肇事害人害己，政府雖大力宣導、進行修法並加強取締，然仍有不少酒駕者心存僥倖一再觸法，造成無辜家庭人倫破碎。雄檢對酒駕行為嚴厲譴責，並依法究辦，採取零容忍立場，以遏止酒駕歪風。