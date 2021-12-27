楊實秋兒闖屋壓制通緝累犯 馬國歌手大呼救命狼狽落網

馬來西亞籍歌手丘沁偉屢屢在在台灣犯案遭通緝，今年11月30日才因詐欺、妨害名譽三條通緝歸案，不料本月25日耶誕節，國民黨前議員楊實秋兒子楊澤祖以「利害關係人」分身直衝丘沁偉家抓通緝犯，壓制丘並報警，士林警方循線依法送他歸案，並在屋內查獲安非他命毒品殘渣袋。

楊澤祖向媒體爆料、提供影像，他以告訴人身分，收到士林地方法院通知被告丘沁偉的通緝通知書，並在耶誕節當天依照刑事訴訟法利害關係人身分，直衝丘的士林住處抓通緝犯。

楊澤祖在社區警衛陪同按電鈴，正當丘開門，楊撞門進屋當場壓制丘在地，丘不斷多次大聲呼叫「救命！」「拜託救命、我死了、痛痛痛、我不告你了、我跟你道歉...」

影片顯示，楊澤祖說聞到安非他命味道，懷疑丘施用毒品，請人報案叫警察，把通緝犯交給警方。士林分局文林派出所到場後，從屋內搜出安非他命毒品殘渣袋，依照毒品危害防制條例送辦，通緝犯身分則送往士林地院歸案。

丘沁偉因沒有錢具保，找來朋友攜帶身分證採人保方式救出丘。認識丘的警察說，都已經四條通緝了還可以交保，限制住居，真的太誇張，丘是馬來西亞籍，一直在台灣犯罪，一再拖延時間，還沒遭判刑，雖然已經逾期居留，但未能直接命他出境。

今年11月30日士林地院開庭，審理丘的室友胡姓男子涉嫌藏匿人犯，而人犯就是丘沁偉，法官傳喚丘和士林警局3名員警交互詰問，丘當時有3條通緝，坐上證人席後，緊張不斷喘氣，法官諭知擇日開庭，警方直接逮捕丘，送醫後，陸續送他歸案。