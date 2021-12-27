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蔡清祥：高雄酒駕個案應斟酌情節速辦 從重量刑

中央社 / 台北27日電

法務部長蔡清祥。聯合報系資料照片／記者王聖藜攝影
法務部長蔡清祥。聯合報系資料照片／記者王聖藜攝影
酒駕致1死3傷事件，高雄巿府盼修法加重刑責。法務部長蔡清祥今天說，二年前提出酒駕再犯應以不確定殺人故意論罪重罰，但修法未過；此個案檢方及法官應斟酌情節速辦從重量刑。

高雄黃姓男子酒駕致1死3傷，高雄市長陳其邁指示相關局處加強道安大執法，並盡速研擬相關修法建議；高雄市政府今天建議中央修法除加強罰鍰吊照外，酒駕致重傷或死亡，以殺人罪論處。

蔡清祥今天下午赴調查局，參加證物鏈與區塊鏈的交響曲第二樂章「司法聯盟證物鏈驗證發表研討會」之前，接受媒體聯訪，做上述表示。蔡清祥指出，又聽到一個酒駕撞死人的事件，他感到十分悲痛，修法從重量刑部分，法務部二年前就提出酒駕再犯的，應該要以不確定殺人故意刑度來加以處罰，可惜在立法院沒有修法通過。在此個案上，偵審的檢察官及法官應該要斟酌情節，從重量刑及從速查辦，也呼籲國人，不要心存僥倖，嚴守飲酒就不開車原則，不要傷害自己及他人。

媒體追問，當年立法院修法不通過原因，以及國外採取酒精鎖方式去防範酒駕，國內部分有何改善的可能？蔡清祥表示，修法沒通過有很多因素，而且因為個案情節不同也會使刑度不同，他予以尊重；個案在蒐證上須多去證明，被告是不是有「不確定故意」，以現行法律就可以處理。

至於酒精鎖部分，蔡清祥說，當時有建議交通部，要依現行法規做行政措施規定來納入。此外，媒體詢問有匿名者利用公路總局的IP，修改對民進黨立委高嘉瑜施暴的林秉樞維基百科資料，公路總局經查為監理所契約服務員（臨時人員）涉嫌且供稱因好奇心，目前案件偵辦進展如何？

蔡清祥指出，刑責部分，由新北地檢署指揮司法警察積極偵辦，至於竄改部分，可能屬於行政部分，交通部及政風單位會進一步做行政上的處理。

酒駕 蔡清祥 殺人

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