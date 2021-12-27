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北市酒駕大執法 3天已取締32件

中央社 / 台北27日電

高雄黃姓男子酒駕致1死3傷。有鑒於疫情趨緩和歲末年終節慶多，台北市警察局交通警察大隊自24日起執行取締酒駕大執法專案，統計3天已取締32件酒駕案。

高雄黃姓男子昨晚酒駕衝撞過馬路1家4口，其中媽媽范女傷重不治死亡，爸爸林男和2名女兒也受傷送醫救治，肇事黃男酒測值達1.24毫克，且此前已有2次酒駕紀錄。

高雄市長陳其邁要求警方從嚴從速偵辦，並建請司法聲押、重判。

台北市警察局交通警察大隊執法組長黃孝勳今天告訴中央社記者，由於國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情平穩，加上歲末年終節慶多，近來耶誕、跨年和尾牙紛紛登場，民眾聚餐飲酒機會增多，為免酒駕悲劇發生，所以規劃於今年12月24日至明年1月2日執行「取締酒後駕車大執法」專案勤務。

根據交通警察大隊最新統計資料顯示，這次專案前3日（今年12月24至26日）共取締32件酒駕案。

黃孝勳說，上述酒駕取締量和平日狀況相差不大，因專案前有加強宣導且近日北市雨勢不斷，可看出具一定成效。

另，統計今年1至11月取締酒駕件數，其中，酒駕致人受傷有66件；酒駕致人重傷為1件；酒駕致人死亡為1件；酒駕附載未滿12歲兒童則有2件；酒駕案有同車乘客者計103件。

交通警察大隊統計北市今年前11月易發生酒後駕車違規路段，前10名依序為民權西路、林森北路、長安東路一段、中正路、重慶北路四段、松仁路、萬大路、環河北路三段、新生北路一段、濱江街等路段。

黃孝勳指出，為防制酒駕案發生和確保交通安全，北市警方針對易發生酒駕時（路）段及易肇事路段，均不分日夜規劃取締勤務，以強化執法強度及密度，杜絕酒駕憾事發生，呼籲民眾切勿以身試法，「開車不喝酒、喝酒不開車、翌日宿醉不上路」。

酒駕 警察 北市

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