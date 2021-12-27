平安夜攔查違規車 18歲男心虛撞中控台掉出毒咖啡

北市警局保安警察大隊第一中隊，12月24日平安夜在大同區路檢時，發現18歲吳姓男子駕駛小客車沒繫安全帶，攔車查身分時，看見疑似毒品的白色粉末，吳男激動撲向中控台，撞出藏在車內的大量毒品咖啡包，包裝上印有吸睛的社群Instagram字樣，警方依照意圖販賣而持有毒品罪嫌，移送法辦。

保大第一中隊指出，12月24日晚上10時許，在大同區環河北路與南京西路交叉口，執行路檢勤務時，洪姓警員發現吳姓男子開車未繫安全帶，攔車要求吳男和車上朋友下車查驗身分，18歲吳男開車，載著19歲朋友江男，2人聲稱要去找朋友吃飯。

警方查看車內，發現疑似毒品的白色結晶體粉末，簡姓員警徵求吳男同意後，檢驗粉末是否為毒品，這時吳男突然心虛激動的衝向中控台，意外地撞出藏在中控台的大量毒品咖啡包，中隊長張駿緯隨即約束吳男，蔡姓女警也大聲喝斥，吳男才乖乖罷手。

警方指出，原來車內中控台遭挖空改裝，藏進大量毒品咖啡包，共計查獲30包印有Instagram字樣、22包印有Toy熊圖案的咖啡包，2者均查驗出摻有第二級毒品安非他命，另24包透明夾鏈袋白色粉末，則含第三級毒品愷他命，共計76包毒咖啡包，全案依照意圖販賣而持有毒品罪嫌移請大同分局偵辦，並將擴大追查毒品來源。