快訊

躲狗仔？王力宏檢疫期滿晚出關 陳時中：不能早但可以晚

鴻海今跳電...明年真的缺限電？學者：幾乎沒辦法避免

平安夜攔查違規車 18歲男心虛撞中控台掉出毒咖啡

聯合報 / 記者蕭雅娟／台北即時報導

北市警局保安警察大隊第一中隊，12月24日平安夜在大同區路檢時，發現18歲吳姓男子駕駛小客車沒繫安全帶，攔車查身分時，看見疑似毒品的白色粉末，吳男激動撲向中控台，撞出藏在車內的大量毒品咖啡包，包裝上印有吸睛的社群Instagram字樣，警方依照意圖販賣而持有毒品罪嫌，移送法辦。

保大第一中隊指出，12月24日晚上10時許，在大同區環河北路與南京西路交叉口，執行路檢勤務時，洪姓警員發現吳姓男子開車未繫安全帶，攔車要求吳男和車上朋友下車查驗身分，18歲吳男開車，載著19歲朋友江男，2人聲稱要去找朋友吃飯。

警方查看車內，發現疑似毒品的白色結晶體粉末，簡姓員警徵求吳男同意後，檢驗粉末是否為毒品，這時吳男突然心虛激動的衝向中控台，意外地撞出藏在中控台的大量毒品咖啡包，中隊長張駿緯隨即約束吳男，蔡姓女警也大聲喝斥，吳男才乖乖罷手。

警方指出，原來車內中控台遭挖空改裝，藏進大量毒品咖啡包，共計查獲30包印有Instagram字樣、22包印有Toy熊圖案的咖啡包，2者均查驗出摻有第二級毒品安非他命，另24包透明夾鏈袋白色粉末，則含第三級毒品愷他命，共計76包毒咖啡包，全案依照意圖販賣而持有毒品罪嫌移請大同分局偵辦，並將擴大追查毒品來源。

保安警察大隊呼籲，節慶狂歡、親友聚會，千萬不可貪圖一時歡愉而濫用毒品。時下毒品態樣，因應流行趨勢，大多偽裝成各類即溶飲品，搭配各式流行包裝吸引青少年，一旦誤食，對健康、家庭與社會的戕害往往不堪設想。

吳男（右二）和江男（左一）遭警方查獲車上查有大量毒品咖啡包。友人、警員簡榮甫、吳嫌及警員蔡慧齡。 記者蕭雅娟／翻攝
吳男（右二）和江男（左一）遭警方查獲車上查有大量毒品咖啡包。友人、警員簡榮甫、吳嫌及警員蔡慧齡。 記者蕭雅娟／翻攝
北市警局保安警察大隊第一中隊，左起警員簡榮甫、歐俊生、洪思宇、蔡慧齡及分隊長江浩丞等人，在平安夜攔查違規車輛，查獲18歲男子藏有大量毒品。記者蕭雅娟／翻攝
北市警局保安警察大隊第一中隊，左起警員簡榮甫、歐俊生、洪思宇、蔡慧齡及分隊長江浩丞等人，在平安夜攔查違規車輛，查獲18歲男子藏有大量毒品。記者蕭雅娟／翻攝
吳男心虛撞進中控台，掉出76包毒品咖啡包。記者蕭雅娟／翻攝
吳男心虛撞進中控台，掉出76包毒品咖啡包。記者蕭雅娟／翻攝
警方查獲IG毒品咖啡包30包、玩具熊毒品咖啡包22包及第三級毒品愷他命24包。記者蕭雅娟／翻攝
警方查獲IG毒品咖啡包30包、玩具熊毒品咖啡包22包及第三級毒品愷他命24包。記者蕭雅娟／翻攝

毒品 咖啡 警察

延伸閱讀

巴拿馬2021查獲毒品126公噸 數量創新高

桃園男揪27人開毒趴 警破門時正嗨被抓包

緬甸軍平安夜射殺35婦孺

即使3級毒品誤驗成2級 藥頭大量持有又意圖販賣仍判有罪

相關新聞

網友起底BMW酒駕男 半套店被抄、曾因不會叩客挨罵

37歲男子黃子洋昨天開BMW轎車，酒駕撞上林姓男子一家四口，林妻傷重不治，其餘3人重傷；黃男酒測值高達1.24毫克，他向...

酒駕毀1家4口 幸福合照成追憶…丈夫孩子還不知她走了

高雄37歲范姓婦人昨晚偕丈夫、2名孩子過馬路，無辜遭撞慘死在酒駕男子輪下，45歲丈夫林男今天上午在高雄市立大同醫院手術，...

竹崎鄉農婦遭殺害案 明解剖釐清是否遭性侵

嘉義縣竹崎鄉殺人案，50歲林姓男子今天上午移送嘉義地檢署，檢察官偵訊後依殺人罪、強盜罪嫌聲請羈押，明天將解剖相驗釐清是否...

綠委踢爆走私冷媒百噸存倉庫 16年來未銷毀

海關沒入走私冷媒管制化學物，但16年來卻長期未銷毀，存放在各關務署倉庫的冷媒竟高達141公噸，民進黨立委沈發惠認為有「重...

酒駕毀1家4口！姊妹仍在加護病房 長庚允協助醫療支出

高雄37歲范姓婦人昨晚偕丈夫、2名孩子過馬路，無辜遭撞慘死在酒駕男子輪下，45歲丈夫林男今天上午在高雄市立大同醫院手術，...

林秉樞家暴案內容遭竄改 蔡清祥：行政處理中

民進黨立委高嘉瑜遭前男友林秉樞家暴案發生時，有交通部公路總局的IP連結至維基百科竄改家暴案內容，法務部長蔡清祥今天說，竄...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。