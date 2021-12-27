冬至為愛奔台北 高雄男違停買湯圓被查出大麻電子菸

曾涉毒品案的27歲高姓男子，日前為了與心愛的女友在冬至團圓，特地從高雄開車到台北，載女友到龍山寺旁吃湯圓，未料他車輛違停在路邊，引來員警盤查，又被眼尖發現車上藏有2具大麻電子菸，當場被帶返偵詢，依違反毒品危害防制條例罪嫌送辦。

警方調查，家住高雄市的高男，冬至隔天12月22日特地駕駛一輛白色BMW汽車北上，與家住台北市的女友會合後，載著女友到龍山寺旁買湯圓準備一起享受團聚時光。

高男將車輛停妥獨自下車買湯圓，卻因在紅線上違規停車，引來台北市特勤中隊員警上前盤查，原本高男十分配合，但員警用警政系統查詢，發現高男曾涉毒品案，身上又散發異味，進一步盤查時，現場員警眼尖發現高男車內藏有2具大麻電子菸，當場將其帶返偵辦，原本浪漫美好的冬至團圓瞬間變調，連高的女友都搖頭。