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趙少康批「酒駕修法提案連一讀都排不進」 網諷：有新竹升格重要？

聯合新聞網 / 綜合報導

高雄黃姓男子酒駕，開車撞倒4名路人。記者邱奕能／翻攝
高雄黃姓男子酒駕，開車撞倒4名路人。記者邱奕能／翻攝
有2次酒駕前科的黃男昨晚酒駕BMW撞上出遊的林男一家4口，妻子傷重送醫不治。中廣董事長趙少康質疑蔡政府，國民黨立委江啟臣、林奕華領銜提案的「酒駕應沒入車輛」修法，今年5月至今仍躺在立法院被置之不理，連一讀都排不進，更批評「民進黨政要除了陳其邁震怒重申酒駕零容忍，拿不出其他嚇阻辦法，完全執政的中央政府則都默不做聲」。

趙少康今（27）日在臉書發文表示，戰鬥藍立委江啟臣、林奕華領銜提案的「酒駕應沒入車輛」修法，今年5月至今被卡在立法院置之不理，「連一讀都排不進，民進黨卻忙著為一己之私，急著把新竹縣市合併升格逕付二讀，置人民性命於不顧」。

另外，根據交通部道安資訊查詢網數據，六都今年1-9月酒駕肇事死亡人數與去年相比，民進黨執政的縣市如桃園增加9人、台南增加7人、高雄增加9人，而國民黨執政的新北沒有增加、台中還減少了8人，趙少康痛批「從中央到地方對遏止酒駕毫無辦法，只剩下毫無意義的震怒」。

高雄黃姓男子26日晚間酒駕造成1死3傷，黃男因酒醉拒絕訊問，在高雄市政府警察局刑警大隊拘留所過夜後，27日上午9時許被帶到高市警局新興分局接受訊問。（警方提供）中央社
高雄黃姓男子26日晚間酒駕造成1死3傷，黃男因酒醉拒絕訊問，在高雄市政府警察局刑警大隊拘留所過夜後，27日上午9時許被帶到高市警局新興分局接受訊問。（警方提供）中央社

趙少康認為，如果國民黨的「同車者、售酒商家負連帶責任」、「酒駕者沒入車輛」修法能夠比照民進黨其他政治性法律火速通過，相信可以挽救不少破碎的家庭，「但當時民進黨立委批評沒入車輛是即興式提案 ，現在看起來格外諷刺」。

PTT網友也響應，希望「高薪立委們」正視這個情形，疫苗政策錯誤與破口已死800多條性命，「台灣酒駕只會罰錢了事，刑責又輕，拜託政府今天不弄死酒駕慣犯，有一天就會被他們弄死」。

其他網友諷刺「酒駕還好吧，有比換臉嚴重嗎？」、「有新竹升格重要嗎？人家漏夜排呢」、「誰理你們，都給排到下禮拜五了」，但也有人說「我以為是一讀後排不進二讀」、「其實KMT也沒多關注啦，這些都是提了就忘了」。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

中廣董事長趙少康。本報資料照片
中廣董事長趙少康。本報資料照片

酒駕 趙少康

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