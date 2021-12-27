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中壢移工慶生酒後起口角互毆 警帶7人回派出所

聯合報 / 記者翁唯真／桃園即時報導

桃園中壢區的移工小吃店2派人馬分別至店內慶生，卻因酒後黃湯下肚雙方友人發生口角衝突於店內互相鬥毆滋事，警方獲報後到場已無打架情事，卻有2名移工逃到地下室躲藏，警方最後將7人帶回派出所作筆錄，全案依妨害秩序聚眾鬥毆罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

昨晚8時許，中壢警分局中壢派出所接獲報案位在中山路上的移工小吃店有人在打群架，然警方到場時已無打架情事，立即調閱監視器畫面釐清，並同步現場查訪，於小吃店樓層間及附近巷弄內逮捕7名涉嫌人，其中2名移工往地下室躲藏，遇警稱喝酒太累才跑下去休息。

經瞭解為40歲台籍越南人陳姓女子與23歲越南籍移工阮姓男子因慶祝生日，個別邀請各自友人在小吃店內慶生，因酒後雙方友人發生口角糾紛，衍生雙方持酒瓶、椅子互相鬥毆滋事，現場杯盤狼藉。

中壢派出所副所長賴柏仁表示，雙方當事人均表示傷勢無大礙不提傷害告訴，經製作警詢筆錄後，全案依妨害秩序聚眾鬥毆罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

桃園中壢區的移工小吃店2派友人發生口角衝突於店內互相鬥毆滋事，全案依妨害秩序聚眾鬥毆罪嫌移送桃園地檢署偵辦。記者翁唯真／翻攝
桃園中壢區的移工小吃店2派友人發生口角衝突於店內互相鬥毆滋事，全案依妨害秩序聚眾鬥毆罪嫌移送桃園地檢署偵辦。記者翁唯真／翻攝
桃園中壢區的移工小吃店2派人馬分別至店內慶生，卻因酒後黃湯下肚雙方友人發生口角衝突於店內互相鬥毆滋事。記者翁唯真／翻攝
桃園中壢區的移工小吃店2派人馬分別至店內慶生，卻因酒後黃湯下肚雙方友人發生口角衝突於店內互相鬥毆滋事。記者翁唯真／翻攝

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