嘉義婦人失蹤多日陳屍檳榔園 凶嫌聲押

嘉義縣林姓婦人失蹤多日，昨天被發現陳屍在檳榔園，警方隨後逮捕曾與死者發生拉扯的林姓男子，林男坦承並辯稱雙方發生爭執失手打死婦人，檢方今天複訊後，向嘉義地院聲押。

嘉義地檢署主任檢察官兼發言人蔡英俊今天接受中央社記者訪問表示，初步研判林婦致命傷在頭部，明天解剖釐清；因被告林男涉及殺人罪嫌，且有逃亡之虞，檢方複訊後，向嘉義地方法院聲請羈押。

警方昨天中午接獲民眾報案指稱，有一名婦人下半身赤裸陳屍在竹崎鄉一處檳榔園內，飄散著屍臭味，頭部有明顯傷勢，現場並發現一支疑沾有血跡的龍眼樹枯木。經比對相關跡證，警方確認死者為失蹤多日、現年59歲的林姓婦人，研判是他殺，成立專案小組調查。

經專案小組訪查，林婦生前最後的接觸者為50歲林男，有目擊者看到林男尾隨在林婦後面，且兩人曾在案發地附近拉扯。專案小組認為林男涉嫌重大，昨天下午前往林男住處逮人，林男到案後坦承犯案，事後還拿走林婦皮包內的現金新台幣490元。

檢警表示，林婦與林男居住在不同聚落，林男領有身心障礙手冊，平時靠打零工維生，兩人偶爾會在雜貨店喝酒時遇到，並非朋友關係。

林男辯稱，兩人原本要合意性交，後來因細故發生爭執，才會先掐住林婦的脖子後，隨手持龍眼樹枯木敲打林婦的頭部，最後只是磨蹭林婦的身體。

對於林男的供詞，檢警將進一步查證犯罪動機。

警訊後，全案今天依殺人、強盜等罪嫌移送嘉義地檢署偵辦，檢方複訊後，向嘉義地方法院聲請羈押，並將於明天解剖確認死者林婦死因。