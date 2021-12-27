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桃園男揪27人開毒趴 警破門時正嗨被抓包

聯合報 / 記者楊湛華／桃園即時報導

桃園市一名李姓男子不甘寂寞，前天晚上找了27名男女友人到租屋處大開毒趴，渾然不知自己已遭監控多時，眾人正在吸毒狂歡，遭大批警力一舉攻入屋內，毫無防備之下全被逮；警方現場查扣大麻、搖頭丸、K他命等毒品，全案依毒品罪嫌將在場28人移送法辦。

蘆竹警分局指出，李姓男子（44歲）在蘆竹區中正北路承租鐵皮屋，平時作為呼朋引伴，邀約作樂之處，但因該處出入複雜，早就被當地民眾注意，進而引起警方懷疑，早已遭監控與蒐證。

警方調查，李男以為25日當晚氣溫驟降，警方勤務會因此懈怠，於是在前天邀約多名友人開起毒品派對。埋伏警力見多人上門，時機已成熟，緊急申請搜索票後一舉攻入屋內，當場查獲正在吸食毒品的李姓男子等28名男女；眾人見警察突然上門，毫無防備，毒品也來不及收，當場被抓包。

蘆竹警方現場查扣二級毒品大麻花8.56公克重、毒品搖頭丸3.45公克重、第三級毒品咖啡包23包、愷他命523.65公克重等多樣毒品，全案詢後依違反毒品危害防制條例罪嫌將李男等人移送地檢署偵辦，警方也正向上溯源，繼續追查毒品源頭。

蘆竹分局呼籲，毒品危害健康甚鉅，珍惜生命，請拒絕毒品誘惑。

蘆竹警方在聖誕節晚上破獲毒品派對，現場28人全依法移送。記者楊湛華／翻攝
蘆竹警方在聖誕節晚上破獲毒品派對，現場28人全依法移送。記者楊湛華／翻攝
蘆竹警方在聖誕節晚上破獲毒品派對，現場28人全依法移送。記者楊湛華／翻攝
蘆竹警方在聖誕節晚上破獲毒品派對，現場28人全依法移送。記者楊湛華／翻攝

毒品 大麻 警察

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