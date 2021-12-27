BMW酒駕撞一家4口釀悲劇 檢警上午相驗究責

高雄市昨晚發生BMW撞上1家4口，媽媽傷重身亡悲劇。肇事黃姓駕駛酒測值1.24，並有2次酒駕紀錄。黃嫌今早接受新興警分局訊問；雄檢檢方與法醫稍晚將到市立殯儀館相驗遺體。

高雄市長陳其邁昨晚接獲警察局長黃明昭報告後，表達酒駕肇事致死「人神共憤、於法不容」態度，要求警察局從嚴從速偵辦，並建請雄檢聲押、高雄地方法院重判。全案將由檢方偵辦後是否聲請羈押，以及法官是否裁定羈押而定。

38歲的黃男昨晚拒絕夜間偵訊，在高雄市警局刑警大隊拘留所過夜後，上午9時多帶往轄區新興分局接受訊問；全案訊後將依酒駕肇事致死等罪嫌移送高雄地檢署偵辦，檢察官與法醫上午將到市立殯儀館相驗遺體。

另外，對於黃男的2次酒駕紀錄，新興警分局表示，黃男民國95、98年的2次酒駕，都是酒後駕車與其他車輛碰撞，導致車體損壞但人未受傷。

黃男昨晚7時多駕駛BMW經前金區河東路、國民街口衝撞1家4口，媽媽37歲范女呈OHCA（到院前心肺功能停止），消防119送醫傷重不治；爸爸和13、15歲的2個女兒受傷，送醫意識清醒。新興分局自強派出所員警當場

實施酒測值高達1.24。初步調查，黃男昨天下午4時多在鹽埕區某咖啡店與朋友喝酒，晚間7時貪圖方便駕車返回住家途中肇禍。

警方昨晚也通知同車趙姓友人到案，37歲的趙男表示當下有規勸黃嫌，且自身並無飲酒，欲協助駕車載黃嫌返回住家，但黃嫌堅稱可駕車，隨即將車鑰匙拿走。警方訊後依道路交通處罰條例告發，罰緩最高可達3000元。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康