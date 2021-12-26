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吸毒勒戒塞車 法務部：增戒治所及醫師評估速辦

中央社 / 台北26日電

媒體報導，吸毒勒戒「塞車」進不了戒治所。法務部今天說，因故執行勒戒人數增加，除增加勒戒處所收治外，協調醫療機構增加醫師勒戒評估量能，持續擴大加速辦理。

自由時報今天報導，目前全國等待進入毒品戒治所觀察勒戒的人數，多達6000人，其中以新店戒治所約4000人最多，中、南、東部共約2000多人，北部「塞車」情況嚴重。

法務部官員表示，因最高法院大法庭裁定，改變過去實務見解為觀察勒戒或強制戒治執行完畢釋放後「3年內」再犯施用毒品者，也適用觀察勒戒程序，以及疫情期間，矯正署為避免造成監所群聚感染，採取暫緩等措施，使得待執行觀察勒戒人數較以往有所增加。

官員說，疫情趨緩下，法務部長蔡清祥要求應積極提高執行效率，並責令人員積極採取具體作為以有效解決，包含分批、分區域恢復執行及加速辦理，建置檢察、矯正聯繫平台，在即時溝通協調下促使案件順利執行。

以及擴大收治人數，新增指定台北、苗栗、雲林及台南看守所為「專責」勒戒處所，合計全國各勒戒處所已高達15所，還有法務部已主動協調衛生福利部及相關合作醫療機構增加醫師勒戒評估量能，每月新收人數均有所提升。

官員指出，為再加速紓解待執行觀察勒戒人數，蔡清祥12月16日擴大部務會報，再度指示矯正署應繼續擴大收治觀察勒戒人數，及早讓吸毒者進入勒戒處所完成勒戒，以防止他們在未勒戒前繼續吸毒或因而為其他犯罪，以避免再犯。

法務部於12月17日再度邀集檢察、矯正等機關開會研商，由檢察機關妥適規劃後續之觀察勒戒執行，矯正署則全面調整監所矯正業務，增加勒戒處所收治量能及繼續協調合作醫療機構增加醫師勒戒評估門診，持續擴大加速辦理，有效落實觀察勒戒成效，確保社會安全。

法務部 吸毒 蔡清祥

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