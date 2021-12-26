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吳宗憲兒鹿希派夜店旁抽大麻菸遭逮 10萬交保不發一語

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吳宗憲兒鹿希派夜店旁抽大麻菸遭逮 10萬交保不發一語

聯合報 / 記者蕭雅娟／台北即時報導

藝人吳宗憲的兒子吳睿軒(鹿希派)涉嫌在台北信義區夜店旁抽大麻菸，台北地檢署檢察官複訊後諭知10萬元交保，直至下午3時，吳宗憲、吳姍儒的助理辦保，吳睿軒交保後，疑似被下封口令，全程雙手合十低頭不發一語，火速搭車離去。

吳睿軒昨晚到夜店消費，今凌晨一點半在松高路旁抽菸，警方巡邏聞到疑似大麻味，上前盤查快速檢測證實捲菸含有大麻成分，全案依照毒品危害防治條例移送台北地檢署偵辦，

今天下午3時許，吳宗憲和吳姍儒的助理一同帶著10萬元到台北地檢署辦保，面對大批媒體2人不願受訪。吳睿軒在3點20分許，由法警帶出法警室，現場大批媒體湧上訪問，吳睿軒低頭不發一語「大麻煙誰給你的？有沒有抽大麻？」吳都不願意回應，現場推擠約2分鐘後，3人搭車離去。

藝名鹿希派的吳睿軒辯稱，「不知道香菸是大麻菸」昨天他到信義區夜店RAFF消費，認識一名身分不詳男子，兩人攀談後，到夜店周邊的松高路上抽菸，對方遞給他一隻香菸，他順手點火抽菸男子就離開，正當他繼續抽菸時，警方路過盤查。

據了解，吳睿軒在3天後、本月29日預計張開發片記者會，不料因大麻菸遭逮，原計畫恐泡湯。警方指出，全案調閱監視器，追查疑似提供大麻菸人士，擴大追查大麻菸來源。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

吳宗憲兒吳睿軒（鹿希派），今凌晨在夜店旁抽大麻煙遭逮，檢方訊後諭知10萬交保。記者蕭雅娟／攝影
吳宗憲兒吳睿軒（鹿希派），今凌晨在夜店旁抽大麻煙遭逮，檢方訊後諭知10萬交保。記者蕭雅娟／攝影
吳宗憲兒吳睿軒（鹿希派），今凌晨在夜店旁抽大麻煙遭逮，檢方訊後諭知10萬交保。記者蕭雅娟／攝影
吳宗憲兒吳睿軒（鹿希派），今凌晨在夜店旁抽大麻煙遭逮，檢方訊後諭知10萬交保。記者蕭雅娟／攝影
吳宗憲兒吳睿軒（鹿希派），今凌晨在夜店旁抽大麻煙遭逮，檢方訊後諭知10萬交保。記者蕭雅娟／攝影
吳宗憲兒吳睿軒（鹿希派），今凌晨在夜店旁抽大麻煙遭逮，檢方訊後諭知10萬交保。記者蕭雅娟／攝影
吳宗憲兒吳睿軒（鹿希派），今凌晨在夜店旁抽大麻煙遭逮，檢方訊後諭知10萬交保。記者蕭雅娟／攝影
吳宗憲兒吳睿軒（鹿希派），今凌晨在夜店旁抽大麻煙遭逮，檢方訊後諭知10萬交保。記者蕭雅娟／攝影

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