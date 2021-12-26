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涉抽大麻菸 吳宗憲兒鹿希派10萬元交保
知名藝人吳宗憲的兒子鹿希派（本名吳睿軒）今天凌晨涉嫌在台北市信義區夜店外抽大麻菸，遭警方移送台北地檢署偵辦。檢察官訊問後，諭令鹿希派新台幣10萬元交保。
警方調查，歌手鹿希派（本名吳睿軒）昨晚到信義區夜店RAFF消費，今天凌晨1時30分許和初識友人步出店外聊天，期間對方請他抽菸，隨後先行離開剩鹿希派一人在外。
不料，轄區警方步行巡邏時，聞到鹿希派身上有濃厚大麻味，隨即上前盤查，現場使用毒品快速反應試劑測出他手持菸物為大麻捲菸，遭警方逮捕並帶回派出所偵訊。
鹿希派供稱自己並未吸食大麻，是因友人請他抽菸才誤用。警方訊問後，中午依涉毒品危害防制條例移送台北地檢署複訊。檢察官訊問後，下午2時許諭令10萬元交保。
※ 提醒您：抽菸，有礙健康
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