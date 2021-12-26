吳宗憲兒吳睿軒路邊抽大麻菸被逮 辯人家給的他不知情

藝人吳宗憲的兒子吳睿軒昨晚到夜店消費，今天凌晨一點半在松高路旁抽菸，轄區信義警分局警員巡邏路過時，聞到菸味有大麻味，上前盤查並帶回警局偵訊，證實是大麻菸，今天中午依毒品罪嫌，移送台北地檢署偵辦。

藝名鹿希派的吳睿軒辯稱，昨天他到信義區夜店RAFF消費，認識一名身分不詳男子，兩人攀談後，到夜店周邊的松高路上抽菸，這時對方遞給他一隻香菸，他不疑有點火抽菸，隨後男子就離開，他繼續抽菸時，警方路過就上來盤查。

吳睿軒強調，他不知道香菸是大麻菸，據了解，吳睿軒近日可能要發行專輯，不料卻發生抽大麻菸案件，警方依毒品罪送辦，並調閱監視器，追查大麻菸來源。