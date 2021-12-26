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桃園男闖紅燈遭攔 緊握安全帽藏毒引懷疑拔腿就跑

聯合報 / 記者楊湛華／桃園即時報導

桃園市一名男子昨天騎機車紅燈右轉，過程被巡邏員警目擊並攔下盤查，接受詢問時他左手始終緊握另一頂安全帽，引起警方懷疑，見隨後轉身就跑；警方很快追下並將他壓制，發現原來他邊跑邊丟毒品吸食器及殘渣袋，詢後全案依毒品罪嫌移送法辦。

桃園警分局指出，龍安派出所所長楊孟竟與警員張晉瑋昨天下午6時許巡邏時，發現有機車騎士紅燈違規右轉且速度飛快，立即尾隨並將徐姓男騎士（46歲）攔下盤查。

警方問徐男為何違規，他辯稱是急著要去找女友，但說話時卻神色怪異，且左手始終拎著另一頂安全帽。員警要求徐配合把手打開，放下安全帽，他卻顯得更緊張，引起警方提起警戒心，這時徐突然轉身拔腿就跑，邊跑還邊丟棄手中不明物品。

員警早有預期，馬上尾隨在後，只讓徐跑了80公尺便合力將他壓制，隨後發現他丟棄的是毒品殘渣袋及玻璃球吸食器，才知他剛剛左手緊握安全帽是因為物品藏在掌心，才心虛之下落跑，經帶回詢問後全案依毒品危害防制條例將徐移送桃園地檢署偵辦。

徐男違規遭攔，左手緊抓安全帽，將毒品殘渣袋及吸食器藏在掌心，逃跑時雖企圖丟棄，但仍被警方逮個正著。記者楊湛華／翻攝
徐男違規遭攔，左手緊抓安全帽，將毒品殘渣袋及吸食器藏在掌心，逃跑時雖企圖丟棄，但仍被警方逮個正著。記者楊湛華／翻攝
徐男違規遭攔，左手緊抓安全帽，將毒品殘渣袋及吸食器藏在掌心，逃跑時雖企圖丟棄，但仍被警方逮個正著。記者楊湛華／翻攝
徐男違規遭攔，左手緊抓安全帽，將毒品殘渣袋及吸食器藏在掌心，逃跑時雖企圖丟棄，但仍被警方逮個正著。記者楊湛華／翻攝

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