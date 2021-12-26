影／疑虛擬貨幣交易糾紛 三重擄人強盜2嫌落網 主嫌在逃

新北市24日發生虛擬貨幣自營商提領現金之後，直接在銀行門口遭3名嫌犯開車擄走的案件，警方隔天上午先逮到其中1名徐姓嫌犯，未料訊息提前被媒體曝光，另1名羅姓嫌犯看到電視新聞備妥行李急著逃跑，幸好警方早一步埋伏逮捕歸案。目前尚有主嫌1人在逃。

據了解，25歲張姓被害男子從事虛擬貨幣買賣，因業務需求受交易上線所託，在銀行開設帳戶方便資金往來。24日下午3時許，張男到三重區正義北路某銀行剛提領58萬元現金，才走出銀行門口不久就被3名歹徒強行開車擄走，路人看見隨即報警並提供歹徒車號，警方立刻發動攔截圍捕。

被害人在車上被蒙眼、綑綁雙手，脅迫搶走58萬元現鈔，接著於下午4時30分被載到新北市中和區員山路偏僻處丟包，歹徒隨即將車開到中和區連城路的租賃車行還車。警方於下午4時40分追到車行時，張姓主嫌前腳才剛辦妥還車手續迅速逃離。

經查，這輛車是33歲張姓主嫌出面承租、交還，隨即逃逸無蹤。警方分析比對3嫌身分，25日近午先在新北市新莊區逮捕25歲徐姓嫌犯到案，查扣贓款4萬8千元。

未料警方在中和查到犯案用車的訊息提前被媒體曝光，案發後藏匿在新北市三峽區的25歲羅姓嫌犯看到電視新聞，馬上備妥行李準備逃往高雄，25日晚間10時許，一走出門就被埋伏的員警逮捕，查扣贓款1萬2900元。

落網的徐嫌、羅嫌分別有竊盜、毒品、詐欺、強盜等前科，2人互不相識，均供稱張姓主嫌藉口工程糾紛，委託他們一起去擄人追債，得手後2人各分到5萬元酬金。