即使3級毒品誤驗成2級 藥頭大量持有又意圖販賣判有罪

高雄醫學大學附設醫院被爆將三級毒品Eutylone判讀為二級毒品Pentylone，恐造成多名毒品被告坐冤獄；高雄劉姓、邱姓男子合夥販賣毒品，持有毒咖啡包去年被驗出Pentylone，今年重送檢驗發現是初驗誤判，不過，兩人持有毒品量大，雖然未含二級毒品成分，但意圖賣毒牟利，仍被高雄地院依違反毒品危害防制條例，分別判2年及6月徒刑。

判決指出，劉姓、邱姓男子合夥販賣毒品，去年5月劉男出資向暱稱「財神爺」的藥頭購入135包毒咖啡包、15包K他命，將毒品藏在不知情的友人住處。

去年7月，劉男請邱男聯繫買家出貨，結果還沒成交就被警方查獲，邱男帶著警方前往毒品藏匿處，起獲多包未售出的毒咖啡包及K他命，他也供出劉男涉嫌販毒，兩人被警方逮捕。

後來兩人持有的毒咖啡包，被驗出含二級、三級及四級毒品等成分，其中一包還被驗出一級毒品Opium （鴉片類），由於販售一級、二級毒品面臨重罪，劉男審理時喊冤，買來毒品都是同一批，賣給他的藥頭也沒說裡面成分是什麼，不懂為何會檢出一級毒品。

去年高醫發生將三級毒品Eutylone判讀為二級毒品Pentylone，劉男持有的毒咖啡包也被驗出有Pentylone成分；去年11月高醫完成檢測方法的建立後，今年4月檢警再將劉男、邱男持有的毒咖啡包送高醫檢驗，確定首次檢驗是將三級毒品Eutylone判讀為二級毒品Pentylone。