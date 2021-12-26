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耶誕節酒後口角互毆 樹林男見對方烙人急開9槍打中車

聯合報 / 記者劉懿萱／新北即時報導

耶誕節歡唱喝酒惹禍！陳姓男子與友人到樹林區一間汽車旅館歡唱，今天凌晨酒後與林姓友人發生口角互毆；林男向友人求救，陳男見狀掏出改造槍，朝前來的車輛開9槍。

樹林警分局獲報後，立即加強路口盤查，約兩小時盤查到穿著及體型相似的男子，經查確定為陳男。訊後依違反槍砲彈藥管制條例、刑法傷害、妨害秩序等罪嫌移送新北地檢偵辦。

樹林分局偵查隊長黃清暉說，陳男因逢耶誕節，與友人到樹林區一間汽車旅館歡唱。期間認為林男對他不禮貌，酒後發生口角互毆。林男因遭酒瓶砸傷，便向友人求救。

今日凌晨3時許，林男友人開2輛轎車前往該汽車旅館前，陳男見狀朝前來車輛開槍，兩輛車分別擊中6發及3發，林男友人隨即駛離現場並報警。

黃清暉表示，獲報後立即趕往現場，並將5名男子帶回偵訊，依據供詞鎖定陳男穿著與體型。警方除調閲監視器積極追查兇嫌外，也通報各線上警力於各重要路口盤查。

凌晨5時30分，在樹林區大安路、保安街口，發現穿著體型相似的男子，陳男坦承為開槍犯嫌，同時背包查獲一把土耳其製Zoraki改造槍、彈匣一個，訊後依違反槍砲彈藥管制條例、刑法傷害、妨害秩序等罪嫌移送新北地檢偵辦。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

員警於今日凌晨5時30分左右，盤查到穿著及體型相似的男子，經查確定為陳男。記者劉懿萱／翻攝
員警於今日凌晨5時30分左右，盤查到穿著及體型相似的男子，經查確定為陳男。記者劉懿萱／翻攝
樹林分局偵查隊長黃清暉說明案由。記者劉懿萱／翻攝
樹林分局偵查隊長黃清暉說明案由。記者劉懿萱／翻攝

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