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三重擄人搶走58萬元案 2嫌落網

中央社 / 新北26日電

新北市三重區24日發生強盜擄人事件，男子提領58萬元現金後在銀行門口遭2名男子強押上車，搶錢後丟包中和區。警方今天表示，已逮2嫌。

新北市24日下午3時許發生強盜擄人案件，有人在三重區正義北路上某銀行提領新台幣58萬元現金後，一出門就遭2名男子強押上車，被害人上車即遭矇上眼睛及綑綁雙手，在車上搶走58萬元後，下午4時許被丟包在中和區員山路附近。

三重分局偵查隊隊長林振瑞今天接受媒體訪問表示，三重分局與刑大立即共組專案小組，經調閱監視器比對分析相關資料，鎖定涉嫌人積極查緝，昨天陸續在新莊區、三峽區將25歲徐姓男子、25歲羅姓男子逮捕到案，查扣贓款現金4萬8000元與1萬2900元。

警方初步認為是針對特定對象犯案，林振瑞表示，已落網的2人互不認識，是受另名男子指示作案，事後分別獲得5萬元贓款。警方依強盜罪嫌將2人移送新北地檢署偵辦，並積極追緝另一嫌疑人。

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